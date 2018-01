ေဟာ္လန္လိဂ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ ေရွာ္ေကးတိုက္စစ္မွဴး

ရိုဒါ ေဂ်စီအသင္းအေနနဲ႔ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွာ္ေကးအသင္းတိုက္စစ္မွဴး ဒိုနစ္ အဗ္ဒီဂ်ာကို ၆ လအငွားစာခ်ဳပ္နဲ႔ ေခၚယူခဲ့ ပါတယ္။

ေရွာ္ေကးအသင္းရဲ႕ လူငယ္အကယ္ဒမီထြက္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီ လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ လူငယ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္ကစားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကိုဆိုဗို ႏိုင္ငံလက္ေရြးစင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

#S04's Donis #Avdijaj has decided to join @rodajckerkrade on loan for the rest of the season.

— FC Schalke 04 (@s04_en) January 15, 2018