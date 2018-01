ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္းကို ၿပိဳင္ပြဲကထြက္ခြာေစခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္အသင္း

၂၀၁၈ အာရွ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အုပ္စု ခ ေနာက္ဆံုးပြဲ စဥ္မွာေတာ့ ဂ်ပန္အသင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္းကို အႏိုင္ရရွိၿပီး ပါလက္စတိုင္း အသင္းကို ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္ေရာက္ေစခဲ့ပါတယ္။

အေစာပိုင္းမွာ ဂ်ပန္အသင္း ပြဲအစမွာ ထိုးေဖာက္တိုက္စစ္ဆင္ဖို႔ ခက္ခဲေနခဲ့ေပမယ့္ ပြဲကစားခ်ိန္ ၃၂ မိနစ္မွာ တာကာဟီရို ယာနာဂါ က အသင္း အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကေန အနိမ့္ေဘာ ကန္သြင္းၿပီး ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးဖို႔ ၂ မိနစ္အလိုမွာေတာ့ ရီဟို ဟာတာတီက ဘယ္ေတာင္ပံကေန ကိုဂ်ီမီယိုရွီ ထံကိုအနီးကပ္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ကြင္းလယ္ကစား သသမား မီယိုရွီ အသာအယာ ပိတ္သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

FT: 🇯🇵 3-1 🇰🇵

