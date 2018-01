တတိယေျမာက္ ရံႈးပြဲနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ ထိုင္းအသင္း

က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၂၀၁၈ အာရွ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အုပ္စု ခ ပြဲစဥ္ တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ထိုင္းအသင္းနဲ႔ ပါလက္စတိုင္းအသင္းတို႔ ပြဲစဥ္မွာ ပါလက္စတိုင္းအသင္း ၅ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုင္းအသင္း ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

အုပ္စုအဖြင့္ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္းနဲ႔ ဂ်ပန္အသင္းတို႔ကို ရံႈးနိမ့္ထားခဲ့တဲ့ ထိုင္းအသင္းအေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ ရလဒ္ေကာင္း ရရွိဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ အေရးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္မွာ ပါလက္စတိုင္းအသင္း အဖြင့္ဂိုးရရွိခဲ့ၿပီး မိုဟာနက္ ဖန္ေနာင္းက ဂိုးဧရိယာ ထိပ္ကေန ဂိုးတိုင္ေထာင့္ထဲကိုကန္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

15' GOAL! 1-0 🇵🇸 Mohanad Fannoun scores the opening goal of the match with a beautiful swerve across 🇹🇭 goalkeeper Nont Muangngam!#AFCU23 #THAvPLE pic.twitter.com/XyGMQGyZL2 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018

ဒုတိယဦးေဆာင္ဂိုးကိုေတာ့ မိုဟာမက္ ဒါ၀ွစ္ရဲ႕ တိက်တဲ့ေပးပို႔မႈကေန အိုေဒး ဒဘ္ဘခ်္ကက ပြဲကစားခ်ိန္ ၂၆ မိနစ္မွာ ထိုင္းဂိုးသမား ႏြန္႔ ေမာင္ဂန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

26' GOAL! 2-0 🇵🇸 A beautifully timed shot from Oday Dabbagh finds the net to double the Fedayeen's advantage over the War Elephants!#AFCU23 #THAvPLE pic.twitter.com/9tHEoMru3w — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018

ထိုင္းအသင္းရဲ႕ ကစားပံုကေတာ့ တစ္ပြဲလံုးဆိုးရြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ဂိုးစည္းထိပ္မွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အမွားကေန ဒါဘက္ရယူၿပီး မိုဟာမက္ရာဆစ္ကို ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ရာဆစ္က သူ႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလ်ာက္္ ဒုတိယသြင္းဂိုးကို သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ ၃၂ မိနစ္မွာေတာ့ ပါလက္စတိုင္းအသင္း ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ေနရာယူမႈ ေတြကိုျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းအသင္းရဲ႕ ဂိုးစည္းထိပ္မွာ ယူစြတ္ အယ္အက္စ္ဟတ္ ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဒါ၀ွစ္က ထိုင္းအသင္းရဲ႕ ဂိုးေအာက္ေျခကို ကန္သြင္းၿပီး ရယူခဲ့ပါတယ္။

32' GOAL! 4-0 🇵🇸 Without allowing 🇹🇭 to catch their breath, Mohamed Darwish scores another goal for the young Lions of Canaan! #AFCU23 #THAvPLE pic.twitter.com/qBM8Pb7gFA — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018

ထိုင္းအသင္းတြက္ ႏွစ္သိမ့္ဂိုးကိုေတာ့ ပထမပိုင္းၿပီးဆံုးဖို႔ ၁ မိနစ္အလိုမွာ တာနာဆစ္ ဆီရီပလာ ရဲ႕ ညာေတာင္ပံကေန ဂိုးစည္းထဲ အနိမ့္ေဘာ ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာေတာ့ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ေနာ့ ဆမ္ဖိုဒီက အသင္းတြက္ သြင္း ယူေပးခဲ့ပါတယ္။

44' GOAL! 4-1 🇹🇭 Captain Chenrop Samphaodi scores a classic center forward goal and eases the pressure slightly on the War Elephants.#AFCU23 #THAvPLE pic.twitter.com/jK71Nn238P — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018

ပြဲကစားခ်ိန္ ၈၈ မိနစ္မွာေတာ့ ပါလက္စတိုင္း အသင္းကစားသမား ရွာဟတ္ ကြမ္ေဘာ လူကၽြံေထာင္ေခ်ာက္ကို ေဖာက္ထြက္ၿပီး ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ ေပမယ့္ ထိုင္းအသင္းဂိုးသမား ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယား အသင္းနဲ႔ ဂ်ပန္အသင္းတို႔ ပြဲစဥ္မွာ ဂ်ပန္အသင္းက ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ေၾကာင့္ ပါလက္စတိုင္းအသင္း အုပ္စုအဆင့္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

FT: Thailand 🇹🇭 1 – 5 Palestine 🇵🇸 Tournament debutants Palestine are through to the #AFCU23 quarter-finals and will face Qatar in their next match! #THAvPLE pic.twitter.com/Hmdlc2sytj — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2018

THAILAND: Nont Muangngam, Jakkit Wachpirom, Saringkarn Promsupa, Ratthanakorn Maikami, Worawut Namvech, Saharat Pongsuwan (Sirimongkhon Jitbanjong 78’), Tanasith Siripala (Anon Amornlerdsak 46’), Nopphon Ponkam, Picha Autra, Chenrop Samphaodi (Chaiyawat Buran 66’), Supachok Sarachat.

PALESTINE: Ramzi Fakhouri, Mousa Basheer, Michel Termanini, Saadou Abdelsalam, Yousef Al-Ashhab, Mahmoud Abu Warda, Mohammed Rashid, Mohanad Fannoun (Mohammed El-Kayed 71’), Mohamed Darwish, Oday Dabbagh (Shehab Qumbor 83’), Mahmoud Yousef (Omar Sandouqa 65’).