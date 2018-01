ေ၀းလ္အသင္းနည္းျပ ျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ရိြဳင္ယန္ဂစ္

ေ၀းလ္အသင္းရဲ႕ ဂႏၱ၀င္ကစားသမားေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရြိဳင္ယန္ဂစ္ဟာ ေ၀းလ္လက္ေရြးစင္အသင္း နည္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ဂစ္အေနနဲ႔ နည္းျပဘ၀ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေရာ္နယ္ကိုးမန္းလက္ထပ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရယူႏိုင္ ခဲ့တဲ့ ေ၀းလ္အသင္းကို စတင္ကိုင္တြယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ အဓိကကစားသမား ျဖစ္တဲ့တဲ့ ဂစ္ဟာ ေ၀းလ္လက္ေရြးစင္အသင္းတြက္ ပြဲေပါင္း ၆၄ ပြဲမွာ ၁၂ ဂိုးသြင္းယူႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံအသင္းနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူႏိုင္ ခဲ့ျခင္းမရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္း အေနနဲ႔ ေဒးဗစ္မြိဳက္ကို နည္းျပရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ရိြဳင္ယန္ဂစ္အသင္းကို ၂၀၁၃ – ၂၀၁၄ ရာသီ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ ၄ ပြဲကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို ေမာ္ရင္ညိဳ ေရာက္ရွိမလာခင္ထိ ဗန္ဟား ရဲ႕လက္ေအာက္မွာ လက္ေထာက္နည္းျပအျဖစ္ ၂ ႏွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ငံလက္ေရြးစင္အသင္း နည္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ တကယ္ကို ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္လာမွာက Nationals League ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ၂၀၂၀ ယူရိုေျခစစ္ပြဲစဥ္ေတြပါ။”

