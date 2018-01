စတုုတ္စီးတီးအသင္းရဲ႕နည္းျပျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ေပါလ္လမ္းဘတ္

ပရီးမီးယားလိဂ္မွာရုုန္းကန္ေနရတဲ့ စတုုတ္စီးတီးအသင္းဟာ ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီး အသင္းနဲ႕ ၀ုုဖ္ဗာ ဟန္တန္ အသင္းတိုု႕ရဲ႕နည္းျပေဟာင္း ေပါလ္လမ္းဘတ္ ကိုု (၂)ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္နဲ႕ နည္းျပအျဖစ္ ခန္႕အပ္ခဲ့တယ္လိုု႕သိရပါတယ္။

စတုုတ္စီးတီးအသင္းဟာ ရလဒ္ေတြဆိုုး၀ါးခဲ့ကာ ယခုုလအေစာပိုုင္းမွာပဲနည္းျပေဟာင္း မာ့ခ္ ဟုုခ်္ကိုု ထုုတ္ပယ္ခဲ့ျပီး နည္းျပလစ္လပ္လ်က္ရွိေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

နည္းျပသစ္အျဖစ္ခန္႕အပ္ခဲ့ျပီးခ်ိန္မွာေတာ့ လမ္းဘတ္အေနနဲ႕ ယေန႕မွ စတင္ျပီး စတုုတ္စီးတီး အသင္းရဲ႕နည္းျပအျဖစ္ တရား၀င္ ကိုုင္တြယ္ေတာ့မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Stoke City are delighted to confirm the appointment of Paul Lambert as the Club’s new manager.https://t.co/HPLKDZE3Zh#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/KyiQSrPmzA

— Stoke City FC (@stokecity) January 15, 2018