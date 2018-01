လာမယ့္ ၄၈ နာရီအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သြားမယ့္ ဆန္းခ်က္ရဲ႕ အနာဂါတ္

ဘုန္းေမာက္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္အသင္း လူစာရင္းမွာ ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ ရတဲ့ တိုက္စစ္ကစားသမာ ဆန္းခ်က္ရဲ႕ အနာဂါတ္ကို ၄၈ နာရီအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သြားမယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ၿမိဳ႕ခံအသင္း ၂ သင္းက ေခၚယူဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ ဆန္းခ်က္ရဲ႕ အသင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ဟာ ယခုႏွစ္ရာသီကုန္မွာ ကုန္ဆံုးမွာ ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ကို ဆန္းခ်က္ ျငင္းဆန္ထားခဲ့ပါတယ္။

ဘုန္းေမာက္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ၀င္ေရာက္ကစားဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး အာဆင္နယ္ အသင္းလည္း ဘုန္းေမာက္အသင္းကို ရံႈးပြဲနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

So Alexis Sanchez’s future to be decided within 48 hours – Wenger was adamant nothing was close when I asked him if Malcom was imminent. Suggest that is not the case though.

— Charles Watts (@charles_watts) January 14, 2018