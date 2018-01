ေကာ္တင္ဟိုုမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ပိုုင္းမွာ အေကာင္းဆံုုးၾကိဳးစားကစားဖိုု႕ လိုုေၾကာင္း ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ေျပာၾကား

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က သူတိုု႕အသင္းအေနနဲ႕ ေကာ္တင္ဟိုု မရွိ ေတာ့တဲ့ေနာက္ပိုုင္း အေကာင္းဆံုုးကစားႏိုုင္တယ္ဆိုုတာကိုု ျပသဖိုု႕လိုုေၾကာင္း မန္ခ်က္စတာ စီးတီးအသငး္ကိုု (၄)ဂိုုး (၃)ဂိုုး နဲ႕ အႏိုုင္ရရွိတဲ့ ပြဲစဥ္အျပီးမွာ ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ ခ်ိန္ဘာလိန္ ၊ ဖာမီနိုု ၊ ဆာဒီယိုုမာနီ ၊ ဆာလက္တိုု႕ရဲ႕ သြင္းဂိုုးေတြနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအတြက္ သြင္းဂုုိးေတြ ကိုုေတာ့ လီရြိဳင္ဆိန္း ၊ ဘာနက္ဒိုု ေဆးလ္ဗား ၊ ဂြန္ဒိုုဂန္ တိုု႕က သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါ ရံႈးပြဲဟာ ယခုုႏွစ္ရာသီမွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းအတြက္ ပထမဆံုုး ပရီးမီးယားလိဂ္ ရံႈးပြဲၾကံဳေတြ႕မႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲအျပီးမွာ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႕ ေကာ္တင္ဟိုုမရွိေတာ့တဲ့ လီဗာပူးလ္အ သင္းကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေၾကာင္းနဲ႕ အသင္းကလည္း အေကာင္းဆံုုးကစားႏိုုင္ခ့ဲေၾကာင္း ဆိုုပါတယ္။

“ ဒါက မွန္ကန္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုုပါ။ ပြဲမတိုုင္ခင္ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုု နိုုင္ပြဲတစ္ခုုရခဲ့ရင္ ေကာ္တင္ဟိုုအေၾကာင္းဘယ္သူမွမေျပာေတာ့ပါဘူး။ သူ႕အေနနဲ႕လည္း ဘာစီလိုုနာမွာ အခုု ေလာက္ဆိုုရင္ ပုုံစံေကာင္းတစ္ခုုကိုု တည္ေဆာက္ေနေလာက္ပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕လည္း တကယ္တမ္း သူမရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အေကာင္းဆံုုးကစားႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက အရမ္း အေရး ၾကီးပါတယ္။ အေရးၾကီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အနိုုင္(၃)မွတ္ရခဲ့တာပါ။ ဆြမ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ကစားရ မယ့္ပြဲစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္သြားမွာပါ။ ” လိုု႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က လီဗာပူးလ္အသင္းအေနနဲ႕ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကိုု တိုုက္စစ္ဆင္ကစားႏိုုင္ခဲ့ျပီး ဒါဟာ ျပိဳင္ဘက္ေတြကိုုရင္ဆိုုင္ဖိုု႕ တစ္ခုုတည္းေသာနည္းလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

With one goal, one assist and 44% of your votes, @Alex_OxChambo is today's @carlsberg Man of the Match. 👏 pic.twitter.com/epGZecf7g1 — Liverpool FC (@LFC) January 14, 2018

ကေလာ့ပ္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကိုု အနိုုင္ရဖိုု႕က တျခားနည္းလမ္း မရွိပါဘူး။ သိန္းထီဆုုၾကီးေပါက္ေကာင္းေပါက္နိုုင္ပါတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႕တစ္ဖက္ ေဘာလံုုးကိုု လုုိက္ဖ်က္လုုရင္း ခံစစ္နဲ႕ ကစားဖိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္လိုု႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နိုုင္ဖိုု႕ဆိုုတာက ထင္သ ေလာက္မလြယ္ပါဘူး။ လီဗာပူးလ္အသင္းကေတာ့ ဒီလိုုနည္းေတြနဲ႕ မၾကိဳးစားသင့္ပါဘူး။ ၾကံ့ၾကံ့ခံ မေၾကာက္တမ္းရင္ဆိုုင္ျပီး အေကာင္းဆံုုးကစားနိုုင္ဖိုု႕လိုုပါတယ္။ ဒုုတိယပိုုင္းမွာ ဖိအား ေတြရွိခဲ့တယ္။ အေတာ္ေလးၾကိဳးစားခဲ့ရတယ္။ ဘယ္လိုုေျပာရမလဲ ။ ရုုပ္ရွင္ကား တစ္ကားကိုု ၾကည့္ေနရသလိုုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕နိုုင္လိုုစိတ္ျပင္းထန္ခဲ့ျပီး ကစားသမားေတြအတြက္လည္း ထိုုက္တန္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ေန႕ေတြရွိခဲ့ဘူးတယ္။ သာမန္ခက္ခဲတဲ့ေန႕ ေတြအမ်ားၾကီးမရွိေပမယ့္ ပိုုၾကမ္းတမ္းတဲ့ေန႕တခ်ိဳ႕ရွိခဲ့တယ္။ ျပိဳင္ဘက္ရဲ႕ ေျခစြမ္းကိုုလည္း ေလးစားပါတယ္။ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္း ဘယ္လိုုေျခစြမ္းရွိတယ္ဆိုုတာ ပရိသတ္ေတြ တစ္ပတ္(၅)ၾကိမ္ေလာက္ေတာ့ ျမင္မိၾကမွာပါ။ ျပီးေတာ့ သူတုုိ႕ရဲ႕ ဗ်ဴဟာေတြကုုိ ေရွာင္ရွားနိုုင္ ဖိုု႕ လိုုပါတယ္။ ဒါက ျဖစ္ႏိုုင္သလုုိ ခက္လည္းခက္ခဲပါတယ္။ ဒီအတြက္ အသင္းေကာင္းတစ္ သင္းကိုု ပိုုင္ဆိုုင္ဖိုု႕လိုုအပ္ျပီး ဘုုရားသခင္ကိုု ေက်းဇူးတင္ရပါမယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ကိုု ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျပီး ဒီေန႕ဆိုုရင္ အရမ္းကိုုၾကဳိးစားခဲ့ရပါတယ္။ ကြင္းထဲမွာ ႏွစ္ဖက္ အသင္းရဲ႕အျပန္အလွန္ တိုုက္စစ္ဆင္ကစားတာကိုု ၾကည့္ရတာ ရသတစ္ခုုပါ။ နွစ္သင္းစလံုုး က အေကာင္းဆံုုးၾကိဳးစားတယ္ ၊ အေကာင္းဆံုုးခံစစ္ကိုုပိုုင္ဆိုုင္တယ္ ၊ ျပစ္ဒဏ္ေဘာေတြ အမ်ားၾကီးမရွိဘူး ၊ အထူးသျဖင့္ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသငး္ရဲ႕ ဗ်ဴဟာေတြကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အေကာင္းဆံုုး ရင္ဆိုုင္ခဲ့ရတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္ပံုုရိပ္အေပၚ အက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းေစျပီး တစ္ကမၻာလံုုးက ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကတယ္။ တကယ္လိုု႕ ေဘာလံုုးပြဲမၾကည့္ဘူးတဲ့သူေတြ ကိုုေတာင္ ဒီလိုုပြဲစဥ္ေတြေၾကာင့္ မင္း ေဘာလံုုးပြဲေတြပံုုမွန္ၾကည့္ျဖစ္လိမ့္မယ္ လိုု႕ ေျပာနုုိင္ပါ တယ္။ အရမ္းကိုု ေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။ ” လိုု႕ ဆုုိပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းရ႕ဲနည္းျပ ဂြါဒီယိုုလာကေျပာၾကားရာမွာ – “ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အသင္းအတြက္ ပထမဆံုုးရံႈးပြဲပါ။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ဘာလုုပ္ႏိုု္င္ခဲ့တယ္ ၊ ဘယ္ေနရာမွာ ရပ္တည္ ေနတယ္ဆိုုတာကိုု သေဘာေပါက္ဖို႕လိုုပါတယ္။ ေဘာလံုုးဆိုုတာ ဘာမွခန္႕မွန္းလိုု႕မရပါဘူး။ ဒီေန႕ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အသင္းေကာင္းတစ္သင္းကိုု ရင္ဆိုုင္ခဲ့ရတာပါ။ ေနာက္တစ္ပြဲအတြက္ အေသခ်ာဆံုုးျပင္ဆင္ျပီး ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုုရဖုုိ႕ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ အနိုုင္ရလဒ္ကိုု ထိန္းနိုုင္ဖိုု႕ဆိုုတာက ခက္ခဲပါတယ္။ အေကာင္းျမင္တတ္ဖိုု႕လိုုပါတယ္။ အရံႈးဆုုိတာကေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ အသင္းတိုုင္းကေတာ့ ရံႈးပြဲၾကံဳၾကတာပဲေလ။ အေရးၾကီး တာက ေနာက္ထပ္မရံႈးဖိုု႕ပဲ။ ေနာက္တစ္ပြဲကိုုၾကည့္ရပါမယ္။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

လီဗာပူးလ္ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ေကာ္တင္ဟိုုမရွိေတာ့တဲ့အေပၚမွာ ဘာမွ ၾကီးၾကီးမားမား ေတာင္းဆိုုမႈမရွိဘဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။

For a team that supposedly has no creativity without Philippe Coutinho, we’re not doing half bad here. — Leanne Prescott (@_lfcleanne) January 14, 2018

There will be no game in Spain that will ever get close to when Liverpool blow a top team away at Anfield. Hope Coutinho was watching today. Looks like we’re moving on without him very nicely. — VorsprungdurchJürgen (@happydobbin44) January 14, 2018

Coutinho’s checking his wallet to see if he booked a return flight to Spain or not. — Jack Dean (@Jaack) January 14, 2018

Salah.. SALAH!! Ahah Mane MANE And BOBBY FIRMINOOOOOOO!! Who needs Coutinho? CAUSE WE GOT SALAH!!!!!!! — KL Kopites (@KL_Kopites) January 14, 2018

To think Coutinho left this to play Malaga. — The Redmen TV (@TheRedmenTV) January 14, 2018

