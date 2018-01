ကီတာကို ေခၚယူႏိုင္ဖုိ႔ အရွိန္ ျမွင့္လာခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္

လီဗာပူးလ္အသင္းဟာ အသင္းနဲ႔ အႀကိဳသေဘာတူညီမႈ ရရွိထားခဲ့တဲ့ လဇ္ပစ္ ကြင္းလယ္ကစားသမား ကီတာကိုေခၚယူရန္ အရွိန္ျမွင့္လာခဲ့ပါတယ္။

လဇ္ပစ္ အသင္းကလည္း ကီတာကို လာမယ့္ေႏြရာသီ အေျပာင္းအေရႊ႕မွ အသင္းကေန ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ကီတာဟာ လီဗာပူးလ္အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္တည္းက သေဘာတူညီ ထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေကာ္တင္ညိဳ အသငး္ကေနထြက္ခြာသြားခဲ့ ခ်ိန္ မွာေတာ့ ကီတာကို ယခုဇန္န၀ါရီမွာ ေခၚယူသြားဖို႔ လီဗာပူးလ္ ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လဇ္ပစ္အသင္းအေနနဲ႔ အသင္းကေန ကီတာကို တစ္ႏွစ္ၾကာမွ ထြက္ခြာခြင့္ ျပဳမယ္လို႔ လီဗာပူးလ္အသင္း ကီတာရဲ႕ စာခ်ဳပ္ေလ်ာ္ေၾကးကို မတိုးခင္အခ်ိန္ တည္းကေျပာၾကားထားခဲ့ပါတယ္။

OFFICIAL: Naby #Keïta will remain an #RBLeipzig player until 30th June 2018. We wish to put the speculation about a January move to @LFC to bed. pic.twitter.com/Cilx09m24e

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 14, 2018