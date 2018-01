ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ ရံႈးပြဲကို အခြင့္အေရးထပ္မံ ရယူမယ့္ ဘာစီလိုနာ

ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ဆိုစီဒက္အသင္းတို႔ ကစားမယ့္ လာလီဂါပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဆိုစီဒက္အသင္းအေနနဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ခ်န္ပီယံ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ရပ္တန္႔ ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဆိုစီဒက္အသင္းနဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမယ့္ ပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ယေန႔က ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂ း ၁၅ မွာယွဥ္ၿပိဳင္ကစားသြားမွာျဖစ္ၿပီ ဆိုစီဒက္ အသင္းရဲ႕ အိမ္ကြင္း Estadio Municipal de Anoeta မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာပါ။

ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈ

ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ရီးရဲလ္ဆိုစီဒက္အသင္းတို႔ဟာ ၄၆ ႀကိမ္ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံု ထားခဲ့ၿပီး ဘာစီလိုနာအသင္းက ၂၈ ႀကိမ္အႏိုင္ရရွိထားက သေရရလဒ္ ၁၀ ႀကိမ္ ထြက္ေပၚထားခဲ့ပါတယ္။ က်န္ ၈ ႀကိမ္ကိုေတာ့ ဆိုစီဒက္အသင္းက အႏိုင္ရရွိ ထားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုမႈ

ဘာစီလိုနာ ၃ – ၂ ရီးရဲလ္ဆိုစီဒက္

ဘာစီလိုနာ – မက္ဆီ (၁၇ မိနစ္ ၊ ၃၇ မိနစ္ ) အယ္လ္ကာဆာ (၄၄ မိနစ္)

ဆိုစီဒက္ – အူမစ္တီ (OG)(၄၂မိနစ္) ဇာဗီ ပရီတို (၄၅+၁ မိိနစ္)

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ ကစားသမား

ဆိုစီဒက္အသင္း ဂိုးသမား ဂ်ီရိုနီမို ရူလီအေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ ၁၀ ပြဲမွာ ၂ ပြဲကို ေပးဂိုးမရွိကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ရူလီအေနနဲ႔ ဒီေန႔ညမွာေတာ့ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ၁၈ ပြဲမွာ သြင္းဂိုး ၄၈ ဂိုးထိ ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင္းတိုက္စစ္ကို ဟန္႔တားရမယ္ အဓိကကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။

ဘာစီလိုနာအသင္းရရဲ႕ စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးတစ္ရပ္ ျဖစ္တဲ့ယူရို ၁၀၅ သန္းနဲ႔ ေခၚယူထာခဲ့တဲ့ တိုက္စစ္မွဴး ဒမ္ဘီလီအသင္းနဲ႔ ျပန္လည္ပြဲထြက္ ပါ၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ကာလရွည္အနားယူေနခဲ့ရၿပီး အသင္းတြက္ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့စဥ္က ဒမ္ဘီလီ ၁ ဂိုးသြင္းယူၿပီး ၁ ႀကိမ္ဂိုးဖန္တီး မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွာ ပြဲထြက္ လာမွာျဖစ္ၿပီး သူရဲ႕ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ေျခစြမ္းကို ျပသသြားမလား ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။

ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားႏွင့္ပြဲႀကိဳသံုးသပ္ခ်က္

ဆိုစီဒက္အသင္း နည္းျပ ဆာခရစၥတန္က ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္ဟာ အသင္းတြက္ ခက္ခဲမယ့္ပြဲစဥ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ပြဲမွာ ၂ ပြဲသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အမွတ္ေပးဇယား ရပ္တည္မႈမွာလည္း အဆင့္ ၁၃ ေနရာထိ ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

“တကယ္လို႔သာ အသင္းအေနနဲ႔ ရလဒ္ေကာင္းရယူႏိုင္ခဲ့မယ့္ဆိုရင္ေတာင္ ဘာစီလိုနာ အသင္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္မွာပါ။ သူတို႔အသင္းရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းနဲ႔ ကစားပံုကို သိရွိထားၿပီး သူတို႔ကို အခက္အခဲေတြ႕ေအာင္ ျပင္ဆင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးပံုစံကို ရရွိဖုိ႔လည္း ပစ္မွတ္ထားပါတယ္” ဆိုၿပီး ဆာခရစၥတန္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

