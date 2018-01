ထိုင္းအသင္းကို ေနာက္က်ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္အသင္း

က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ AFC U-23 Championship ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အုပ္စုပြဲစဥ္ တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ထိုင္းအသင္းနဲ႔ ဂ်ပန္အသင္းတို႔ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဂ်ပန္အသင္းက ေနာက္က်သြင္းဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိခ်န္ပီယံ ဂ်ပန္အသင္းအေနနဲ႔ ဒီပြဲစဥ္အႏိုင္ရလဒ္ေၾကာင့္ အုပ္စု ခ ရဲ႕ အမွတ္ေပးဇယားမွာ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ထိုင္းအသင္းကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

ဂ်ပန္အသင္း ပြဲကိုစိုးမိုးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးရရွိမယ့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကို ျဖဳန္းတီးပစ္ခဲ့ပါတယ္။ပြဲအစ ၁၃ မိနစ္မွာပဲ က်ိဳဆုကိ တာဂါ၀ါ အခြင့္အေရးစတင္ ရရွိခဲ့ၿပီး ဘယ္ေျခနဲ႔ ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ကန္သြင္းခ်က္က ဂိုးေပါက္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၂ မိနစ္အၾကာမွာ တာဂါ၀ါပဲ ထပ္မံအခြင့္အေရးရရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္တန္းနဲ႔ ထိၿပီးထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

13' CHANCE! Kyosuke Tagawa foots it from the left side of the box but it's wide!#AFCU23 #THAvJPN pic.twitter.com/pe25wnxQ07 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 13, 2018

အာကီတို တာဂါကီ ဂိုးေရွ႕မွာ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးဘားေပၚကေန ေက်ာ္ထြက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဂ်ပန္အသင္းပဲ ပြဲကိုဆက္လက္ ဖိအားေပးခဲ့ေပမယ့္ ဒုတိယပိုင္းေရာက္ရွိခ်ိန္ထိ ဂိုးမရွိသေရရလဒ္သာ ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ေနာက္ဆံုးမိနစ္မွာ အီတာကူရာ အသင္းတြက္ အႏိုင္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂိုးကို တာဂါ၀ါ ေခါင္းတိုက္ဖန္တီးေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အီတာကူရာ အလြယ္တကူပိတ္သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ ထိုင္းအသင္းနည္းျပ ဇိုရန္ ဇန္ကိုဗစ္က အသင္းကစားသမားေတြ အေနနဲ႔ ပြဲအစကေန ပြဲအဆံုးထိ အေကာင္းဆံုးကစားႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

“ဒီပြဲမွာ ျမင့္မားတဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပသႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါဟာ အသင္းတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္အသစ္လို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခြင့္အေရးေတြ မ်ားမ်ား မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ပန္အသင္းကို အေကာင္းဆံုး ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ျပည့္စံုတဲ့ ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားေပးခဲ့တဲ့ ကစားသမားေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ထိုင္းအသင္းနည္းျပ ဇန္ကိုဗစ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္အသင္းနည္းျပ ဟာမိဂ်ီ မိုယီယာဆုကေတာ့ “ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲလံုးမွာ ေပးဂိုးေတြ မေပးခဲ့ရတာက ဆုလဒ္တစ္ခုပါ။ ဒုတိယပိုင္းက ပထမပိုင္း ကစားပံုထက္ပိုေကာင္းခဲ့ၿပီး ကစားသမားေတြ အေကာင္းဆံုး ကစားခဲ့တယ္ဆို တာကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ပြဲစဥ္အစတည္းက ကစားသမား အသစ္ေတြ ထည့္သြင္းကစားခဲ့ၿပီး ပြဲကိုလည္း တက္တက္ၾကြၾကြ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ ပြဲစဥ္တိုင္းကိုလည္း တစ္ပြဲခ်င္းစီ ရလဒ္ေကာင္းရယူသြားမွာပါ” လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

90' GOAL! 1-0 🇯🇵 Assisted by a headed pass from Kyosuke Tagawa, Ko Itakura hooks the goal from close range! Can 🇹🇭 fight back in these last five minutes? #AFCU23 #THAvJPN pic.twitter.com/RXpkxwEjgT — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 13, 2018

အုပ္စု ဂ ရဲ႕ပြဲစဥ္တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ေဆာ္ဒီအသင္းနဲ႔ အီရတ္အသင္းတို႔ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဂိုးမရွိသေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အီရတ္အသင္း ရဲ႕ ဘတ္စ္ဟာ ရီဟန္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးရရွိခဲ့ေပမယ့္ ၆ ကိုက္စည္းထဲကန္သြင္းခ်က္က ဂိုးအျဖစ္မေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

Best chance of the game so far, he really should have scored there!#AFCU23 #KSAvIRQ pic.twitter.com/vm2Oxo0MTc — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 13, 2018

အီရတ္အသင္း ရမွတ္ ၄ မွတ္နဲ႔ အမွတ္ေပးဇယားကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဆာ္ဒီအသင္းလည္း သေရရဒ္ေၾကာင့္ ရမွတ္ ၂ မွတ္ရရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ေနရာက ေဂ်ာ္ဒန္အသင္းနဲ႔ ရမွတ္တူ တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။