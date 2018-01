ဘိုင္ယန္အသင္းမွာ ကစားသမား ဘ၀ ကုန္ဆံုးလိုေနတဲ့ ရီဘာရီ

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ကြင္းလယ္ကစားသမား ရီဘာရီက အသင္းတြက္ ယခုႏွစ္ရာသီ အတြက္ ပထမဆံုး သြင္းဂိုးသြင္းယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

ရီဘာရီ ၊ ဂ်ာဗီမာတီနက္ဇ္ နဲ႔ ဂ်ိန္းစ္ ရိုဒရီဂြတ္တို႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႔ ဘိုင္ယန္အသင္း ေလဗာကူဆင္ အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အမွတ္ေပးဇယားကို ၁၄ မွတ္အသာနဲ႔ ဦးေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရီဘာရီ ဘိုင္ယန္အသင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ဟာ ယခုႏွစ္ရာသီ အကုန္မွာ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ၿပီ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ ကာတာ ကလပ္အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ရီဘာရီကေတာ့ ဘိုင္ယန္ အသင္းမွာသာ ကစားသမား ဘ၀ကုန္ဆံုးဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ပစ္မွတ္က ဘိုင္ယန္အသင္းမွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ဆက္ရွိေနဖို႔ပါ။ ၾက့ံခိုင္မႈျပည့္၀ၿပီး က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းမြန္ေနပါတယ္။ အသင္းနဲ႔ ကစားရတာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၿပီး ေလ့က်င့္ခန္းအစီအစဥ္ေတြကိုလည္း အေကာင္းဆံုး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

🎙 @Javi8martinez dedicates his goal to his baby boy 👶 #B04FCB pic.twitter.com/heYOr7Mjct

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 12, 2018