ဗီလာရီးယဲလ္အသင္းကိုု အိမ္ကြင္းမွာ မျဖစ္မေန အနိုုင္ကစားမွျဖစ္မယ့္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ အသင္း

ယခုုတစ္ပတ္မွာေတာ့ လာလီဂါပြဲစဥ္တစ္ပြဲအျဖစ္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ဗီလာရီးယဲလ္ အသင္းတိုု႕ ထိပ္တိုုက္ေတြ႕ဆံုုေနျပီး ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအိမ္ကြင္းဘာေနမ်ဴးမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအေနနဲ႕ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုုးက ဘာစီ လိုုနာအသင္းကိုု အမီလိုုက္ႏိုုင္ဖိုု႕ အခြင့္အေရးရခ်င္တယ္ဆိုုရင္ ဒီပြဲစဥ္ကိုု အႏိုုင္ရဖိုု႕ လိုုပါတယ္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ Vs ဗီလာရီးယဲလ္

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၃)ရက္ေန႕

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည (၉ း ၄၅ )

ကြင္း – ဘာေနမ်ဴး( ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္)

ထိပ္တိုုက္ေတြ႕ဆံုုမႈ

စုုစုုေပါင္းပြဲစဥ္ – (၃၄)ပြဲ

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ႏိုုင္ – (၂၁)ပြဲ

ဗီလာရီးယဲလ္ႏိုုင္ – (၃)ပြဲ

သေရပြဲ – (၁၀)ပြဲ

ေနာက္ဆံုုးေတြ႕ဆံုုမႈရလဒ္

ဗီလာရီးယဲလ္ ၂ – ၃ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္

👋🚌 The players have joined up for final preparations ahead of our clash against @English_Yellows! They will rest at #RMCity before returning to the Bernabéu tomorrow.#RMLiga pic.twitter.com/PhcZqH4gcZ

— Real Madrid C.F.🇬🇧 (@realmadriden) January 12, 2018