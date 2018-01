ေကာ့တိြဳက္ေနာက္မွ အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဟာဇတ္

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း ေတာင္ပံကစားသမား ဟာဇတ္အေနနဲ႔ အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေရးထိုးသြားမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေကာ့္တိြဳက္ကို အရင္စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ ဆိုၿပီးမွ ေရးထိုးသြားမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဟာဇတ္ရဲ႕ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းဟာ ၂ ႏွစ္က်န္ရွိေနေသးေပမယ့္ ေကာ့္တိြဳက္ရဲ႕ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းဟာ ၁ ႏွစ္သာ က်န္ရွိေတာ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အသင္းေဖာ္ ၂ ဦးကို ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းက သက္တမ္းတိုး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖုိ႔ ျပင္ဆင္လာတာျဖစ္ပါတယ္။

