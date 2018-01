မက္ဆီနဲ႔ တြဲကစားရတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အယ္လ္ဘာေျပာၾကား

ဘာစီလိုနာအသင္း ဆယ္တာဗီဂိုအသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ေဂ်ာ္ဒီ အယ္လ္ဘာနဲ႔ မက္ဆီတို႔ ႏွစ္ဦးေပါင္း သြင္းဂိုး ၃ ဂိုးရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘာစီလိုနာအသင္းက ၅ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ ၁၅ မိနစ္မွာ မက္ဆီ သြင္းဂိုး ၂ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီ ၂ဂိုး လံုးကို အယ္ဘ္ဘာ ဖန္တီးေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ တတိယဂိုးကို အယ္လ္ဘာ သြင္းယူႏိုင္ဖို႔ မက္ဆီဖန္တီးေပးခဲ့ပါတယ္။

🔊 Post-game thoughts after 5-0 win over Celta from Valverde, @JordiAlba and @andresiniesta8 #CopaBarça pic.twitter.com/fXcYemgFpR

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2018