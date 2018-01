အဓိက ကစားသမား(၂)ဦးကိုု ေရာင္းထုုတ္မွာမဟုုတ္ေၾကာင္း စပါးစ္အသင္းဘက္မွေျပာၾကား

ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္ အသင္းရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဒန္နီရယ္လယ္ဗီ က အသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမား(၂)ဦးျဖစ္တဲ့ ဟာရီကိန္း နဲ႕ ဒဲလ္အလီတိုု႕ ကိုု ယခုုႏွစ္အေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ ေရာင္းထုုတ္သြားမွာမဟုုတ္ဘဲ လာမယ့္ရာသီအထိ အသင္းမွာ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

နည္းျပ ပိုုခ်က္တီႏိုုရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ယခုုႏွစ္ရာသီအတြင္း အဆိုုပါကစားသမား (၂)ဦး ရဲ႕ေျခစြမ္းဟာ သိသိသာသာေတာက္ပေကာငး္မြန္လာခဲ့ျပီး ဥေရာပကလပ္အသင္းၾကီး တခ်ိဳ႕ ရဲ႕ စိတ္၀င္တစားေခၚယူဖိုု႕ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းကိုုခံေနရပါတယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ ဥေရာပအသင္းၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႕ ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္း တိုု႕က ေခၚယူဖိုု႕အတြက္ အဆိုုပါကစားသမား(၂)ဦးကုုိ ခ်ိတ္ဆက္ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ မွာ စပါးစ္အသင္းကလည္း ဒီကစားသမား(၂)ဦးကိုု စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုုးျပီး ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားဖိုု႕ စီစဥ္ေနပါတယ္။

