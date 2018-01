ေကာ္တင္ဟိုုအတြက္ အင္စတာဂရမ္မွာ ေၾကကြဲစြာေရးသားခဲ့တဲ့ ဖာမီနိုု

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ေရာ္ဘတ္တိုု ဖာမီႏိုုက သူနဲ႕ တစ္ႏိုုင္ငံတည္းသား ေကာ္တင္ဟိုု ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းရတဲ့ ပိုု႕စ္ တစ္ခုုကိုု ဆိုုရွယ္မီဒီယာမွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဘရာဇီးႏိုုင္ငံသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဖာမီႏုုိနဲ႕ ေကာ္တင္ဟိုုတိုု႕ဟာ လီဗာပူးလ္အသင္းမွာ ကစားခဲ့ တဲ့ အခ်ိန္အတြင္း ေရွ႕တန္းမွာ အတြဲညီညီကစားႏိုုင္ခဲ့သလိုု ေကာင္းမြန္တဲ့ ရင္းႏွီးဆက္ဆံမႈ ေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ မေန႕က ဖာမီႏိုုက ဆိုုရွယ္မီဒီယာေပၚ မွာ “ no longer the same ” now that Coutinho is gone ဆိုုျပီး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ေကာ္တင္ဟိုုဟာ မၾကာေသးခင္ကပဲ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးေပါင္ (၁၄၂)သန္းနဲ႕ လီဗာပူးလ္ကေန ဘာစီလိုုနာအသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္တင္ဟိုုနဲ႕ ဖာမီႏိုုတိုု႕ ဟာ ကြင္းအတြင္းမွာ အတူတြဲကစားခြင့္ထပ္ျပီးရရွိေတာ့မွာမဟုုတ္သလိုု ရင္းႏွီးမႈဟာလည္း အတိုုင္းအတာတစ္ခုုထိေ၀းကြာခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုုပါ ဘရာဇီးသား(၂)ေယာက္ရဲ႕ ရင္းႏွီးမႈဟာ ကင္မရာမွာပဲျမင္ေတြ႕ေနရတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ဖာမီႏိုုဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ သူမဂၤလာေဆာင္ခ်ိန္မွာ ေကာ္တင္ဟိုုကိုု အခ်စ္ဆံုုးသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ တက္ေရာက္ေစခဲ့တာေတြလည္းရွိပါတယ္။

တကယ္လိုု႕ ဖာမီႏိုုရ႕႕ဲ အင္စတာဂရမ္မွာတင္ခဲ့တဲ့ စာသားဟာ စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္တာကိုု ေဖာ္ျပျခင္းမဟုုတ္ဘူးဆိုုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ဖာမီႏိုုအတြက္ လီဗာပူးလ္မွာ အခ်စ္ဆံုုးသူငယ္ခ်င္း မရွိဘဲနဲ႕ လိုုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ ေအာင္ေနဖိုု႕ ရုုန္းကန္ရဖြယ္ရွိေနတာကိုုလည္း ျပေနပါတယ္။

ဖာမီႏိုုရဲ႕ ေရးသားမႈမွာ – “ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အရင္းႏွီးဆံုုး ညီတစ္ေယာက္ လီဗာပူးလ္မွာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ညီေလးဘ၀မွာ အကန္႕အသတ္မရွိေအာင္ျမင္မႈေတြ ၊ ေပ်ာ္စရာ အခ်ိန္ေတြ ၊ နားလည္ႏိုုင္တဲ့ အိပ္မက္စိတ္ကူးေတြ ျဖစ္လာပါေစလိုု႕ ဆႏၵျပဳပါတယ္။ ညီေလးကိုုေရာ ညီေလးရဲ႕ မိသားစုုကိုုပါ ဘုုရားသခင္ အျမဲေစာင့္ေရွာက္ေပးမွာပါ။ ဘာစီလိုုနာအသင္းမွာ ညီေလးလိုု ေမွာ္၀င္ကစားသမားတစ္ေယာက္ပါ၀င္ကစားတာ ဂုုဏ္ယူစရာပါ။ ” လိုု႕ ေရးသား ခဲ့ပါတယ္။