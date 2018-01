နည္းျပ စတိုဂါကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့တဲ့ ေဂါ့ဇီ

ေဒါ့မြန္အသင္း ကြင္းလယ္ကစားသမား မာရီယို ေဂါ့ဇီဟာ အသင္းရဲ႕ နည္းျပသစ္ ပီတာ စတိုဂါဟာ အသင္းရဲ႕ ရလဒ္ပိုင္း ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္စြမ္းေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဒါ့မြန္အသင္းဟာ နည္းျပ ပီတာ ဘို႔စ္ ကိုင္တြယ္စဥ္က ခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စု အဆင့္ က ထြက္ခြာခဲ့ရသလို ၈ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ ပီတာ ဘို႔စ္ ကို ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး စတိုဂါကို အစားထုိုးခဲ့ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား စတိုဂါဟာ ကိုလံုးအသင္းနည္းျပ ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရၿပီး တစ္ပတ္အၾကာမွာပဲ ေဒါ့မြန္အသင္း နည္းျပ ရာထူးကုိ ခန္႔အပ္ ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ အသင္းနဲ႔ ရမွတ္ကြာဟခ်က္ ၁၃ မွတ္ထိ ရွိေနခဲ့ေပမယ့္ ေဒါ့မြန္အသင္းကို အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္ ၃ ေနရာထိ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပး ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

We can hardly wait for the season to start pic.twitter.com/bbzj0m7Ii2

— Mario Götze ⭐️️ (@MarioGoetze) January 7, 2018