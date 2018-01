ဖိလစ္ပိုင္ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့တဲ့ မီရယ္ကို မနီလာ

ဖိလစ္ပိုင္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ကလပ္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ မီရယ္ကို မနီလာ အသင္း ဟာ အသင္းရဲ႕ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ အသင္းကို ဆက္လက္လည္ပတ္ ရန္ခက္ခဲခဲ့တာေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

မီရယ္ကိုအသင္းဟာ ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕ထိပ္တန္း အသင္းႀကီးတစ္သင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဖိလစ္ပိုင္ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ခ်န္ပီယံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ျပည္တြင္းဖလား ပြဲစဥ္ရဲ႕ ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္မွာေတာ့ ခါးသီးတဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္တဲ့ ဂလိုဘယ္ဆီဘူး အသင္ကို ရံႈးနိမ့္္ၿပီးထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ယခုႏွစ္မွာလည္း အသင္းနဲ႔အတူ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူႏို္င္ဖို႔ ပစ္မွတ္ ထားခဲ့ေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ တနလၤာေန႔မွာပဲ ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာေၾကာင္းကို အံ့အား သင့္ဖြယ္ ရုတ္တရတ္ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

“ ဒီသတင္းကို ေၾကျငာရတာ တကယ့္ကို ရင္နာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္က်န္ ရာသီေတြကို ျဖတ္သန္းဖို႔ အင္အားမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ အသင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဆိုၿပီး အသင္းရဲ႕ တရား၀င္ facebook ကေန ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

This team and club will always hold a special place in my heart.

Now to see what's in store for me as I look to start a new chapter in this crazy life. Gotta continue to work hard, trust God, and keep my head up.#FCMM #12

— Tahj Minniecon (@TahjMinniecon) January 8, 2018