အေျပာင္းအေရႊ႕သတင္းမ်ားရဲ႕ ထိပ္ဆံုးက ေရပန္းအစားဆံုး ေကာလဟာလမ်ား

ဇန္န၀ါရီ အေျပာင္းအေရႊ႕ေစ်းကြက္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ရွိခဲ့ၿပီဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီကာလအတြင္းမွာ ဥေရာပထိပ္သီး ကလပ္းအသင္းေတြကို ေရာက္ရွိမယ့္ ကစားသမား စာရင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီတစ္ခါေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ထိပ္သီးအသင္းေတြ နဲ႔ ခ်ိန္ဆက္ေနတဲ့ အဓိက ကစားသမားေတြရဲ႕ ေကာလဟာလ သတင္းေတြပါ။

အိုေဇးလ္ နဲ႔ ဂ်ဴဗင္တပ္ ရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕

လက္ရွိ ထြက္ေပၚေနတဲ့ သတင္းေတြေတာ့ အာဆင္နယ္ကြင္းလယ္ကစားသမား အိုေဇးလ္ နဲ႔ ဂ်ဴဗင္တပ္တို႔ရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕သတင္းပါ။ အုိေဇးလ္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီက အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႔ သက္တမ္းတိုးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ အဆင္မေျပမႈေတြရွိခဲ့ၿပီး မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ေခၚယူဖို႔ ထိပ္ဆံုးက ေရပန္းစားေနေပမယ့္ ဂ်ဴဗင္တပ္အသင္းနဲ႔ ေကာလဟာလ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Corriere dello Sport reporting this morning that Juventus want to sign Mesut Ozil on a free in the summer.

That would be a classic Juve signing, so shrewd.

Also think Ozil would do very well in Italy; would suit pace of game.

— Simon Collings (@sr_collings) January 8, 2018