မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းနဲ႕ စပါးစ္ အသင္းတုုိ႕အတြက္ ခက္ခဲလာမယ့္ အက္ဖ္ေအ ဖလား စတုတၳဆင့္ပြဲစဥ္

မန္ခ်က္စတာယူႏုုိက္တက္အသင္းဟာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္က သူတိုု႕ရရိွခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအဖလား ကိုု ျပန္လည္သိမ္းပိုုက္ဖိုု႕ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုုအေနနဲ႕ ယခုုႏွစ္ အက္ဖ္ေအဖလား စတုတၳ ဆင့္မွာ Yeovil Town အသင္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႕ က ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ဒါဘီေကာင္ တီအသင္းကိုု (၂)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိျပီး ယခုုလိုု စတုတၳဆင့္ကိုု တက္လွမ္းနိုုင္ခဲ့တာလညး္ ျဖစ္ပါတယ္။

A post shared by Manchester United (@manchesterunited) on Jan 8, 2018 at 11:19am PST

ဒါ့အျပင္ လန္ဒန္ကလပ္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းဟာလည္း အလားအလာရွိတဲ့အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ နယူးေပါ့ေကာင္တီအသင္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နယူးေပါ့ေကာင္တီအသင္းဟာ တတိယဆင့္မွာ လိဒ္စ္ယူနိုုက္တက္အသင္း ကိုု (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕အႏိုုင္ရရွိျပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုု တက္လွမ္းႏိုုင္ခဲ့တဲ့အသင္းလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

When you’re a @NewportCounty fan and you just realise you’ve drawn @SpursOfficial in the @EmiratesFACup Fourth Round 😱 pic.twitter.com/eKUhqxD7D6 — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2018

ဒါ့အျပင္ အားလံုုးအံ့အားသင့္သြားေအာင္ အာဆင္နယ္အသင္းကိုု (၄)ဂိုုး (၂)ဂိုုးနဲ႕အႏိုုင္ယူျပီး စတုတၳဆင့္ကိုု တက္လွမ္းႏိုုင္ခဲ့တဲ့ ေနာ္တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္အသင္းကေတာ့ ဘလက္ဘန္း အသင္းကိုု (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ဟားလ္စီးတီးအသင္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုုယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

တနလၤာေန႕ကထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္အသင္းအခ်င္းခ်င္းျပန္လည္ေတြ႕ဆံုုတဲ့ အက္ဖ္ ေအဖလား စတုတၳဆင့္ပြဲစဥ္ေတြအရ လီဗာပူးလ္အသင္း ဟာ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကိုု အန္ဖီးလ္ကြင္းမွာလက္ခံကစားရမွာျဖစ္သလိုု ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းဟာလည္း ၀က္ဖိုု႕ဒ္ အသင္းကိုု အိမ္ကြင္းမွာ လက္ခံယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းကေတာ့ အဲဗာတန္အသင္းကိုု (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕အႏိုုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ျပီး ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကလည္း အိတ္စ္စီတာစီးတီးအသင္းကိုု (၂)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိကာ စတုတၳဆင့္ကိုု တက္လွမ္းႏိုု္င္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းကလည္း ဖူလ္ ဟမ္အသင္းကိုု (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္သလိုု ၀က္ဖိုု႕ဒ္ အသင္းကလည္း ဘရစ္စ္တိုုးလ္အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အႏိုုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အက္ဖ္ေအဖလား စတုတၳဆင့္ပြဲစဥ္ေတြကိုု လာမယ့္ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆံုုးပတ္ထဲမွာယွဥ္ျပိဳင္ ကစားသြားမွာျဖစ္ျပီး တတိယဆင့္ပြဲစဥ္အခ်ိဳ႕ဟာလည္း ျပန္လည္ယွဥ္ျပိဳင္ရ ကစားရမွာျဖစ္ပါ တယ္။

Next up, @WBA in the #FACup Fourth Round. Our fixture at Anfield will take place across the weekend of 26-29 January. pic.twitter.com/9KJ5dEfniY — Liverpool FC (@LFC) January 8, 2018

ထြက္ေပၚလာျပီျဖစ္သည့္ အက္ဖ္ေအဖလား စတုတၳဆင့္ပြဲစဥ္မ်ား

Liverpool v West Brom

Peterborough v Fleetwood or Leicester

Huddersfield v Birmingham

Notts County v Wolves or Swansea

Yeovil v Manchester United

Carlisle or Sheffield Wednesday v Stevenage or Reading

Cardiff or Mansfield v Manchester City

MK Dons v Coventry

Millwall v Rochdale

Southampton v Watford

Middlesbrough v Brighton or Crystal Palace

Bournemouth or Wigan v Shrewsbury or West Ham

Hull v Nottingham Forest

Newport v Tottenham

Norwich or Chelsea v Newcastle

Sheffield United v Preston