ေကာ္တင္ညိဳကို တရား၀င္ မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ

အားလံုးက ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနက်တဲ့ ေကာ္တင္ညိဳ ဘာစီလိုနာအသင္းထံ ေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္ တရား၀င္မိတ္ဆက္ပြဲကို တနလၤာေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကြင္းလယ္တိုက္စစ္ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေကာ္တင္ညိဳဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ၅ ႏွစ္ခြဲစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ဘာစီလိုနာအသင္းအေနနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ ၁၄၂ သန္း(ေဒၚလာ ၁၉၂ သန္း) ေပးေခ်ခဲ့ရပါတယ္။

ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကတဲ့ ေနမာ နဲ႔ ဘာေပတို႔ရဲ႕ ေနာက္ တတိယ ေျမာက္ ေစ်းအႀကီးဆံုး ကစားသမားလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေကာ္တင္ညိဳဟာ အသင္းနဲ႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈကို အသင္းဥကၠဌ ဘာတိုမူနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မိတ္ဆက္ပြဲကို ပရိသတ္မ်ားစြာ လာေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေကာ္တင္ညိဳကို အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခံစားခ်က္ကိုေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ “ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အသင္းဥကၠဌနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အိမ္မက္ ေတြတကယ္ျဖစ္လာခဲ့တဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကြင္းအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္လည္း ျမင့္တက္လာႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။” လို႔ ေျဖၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ မက္ဆီနဲ႔ တြဲဖက္ကစားရဖို႔အတြက္ ခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႔ ေနမာရဲ႕ ေနရာကိုအစားထိုးေပးႏိုင္မွာလားဆိုၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ “ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေနမာက ငယ္စဥ္တည္းက သူငယ္ခ်င္းေတြပါ။ မၾကာခင္မွာ မက္ဆီနဲ႔ ဆံုေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။ သူတို႔ ၂ ဦးလံုးက ထိပ္တန္း ကစားသမားေတြျဖစ္ၿပီး ေနမာ ကိုပရိသတ္ေတြ ေမ့ေပ်ာက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာလား ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ ေရာက္လာတာ မဟုတ္ပဲ အသင္းပရိသတ္ေတြ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ကစားေပးခ်င္လို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့တာပါ။”

ပရီးမီးယားလိဂ္ ကေန လာလီဂါကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းရာမွာ “ ပရီးမီးယား လိဂ္ေကာ လာလီဂါေကာ ထိပ္တန္း ၿပိဳင္ပြဲႀကီးေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ အရာအားလံုး ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၿပီး အသင္းနဲ႕ ေရွ႕ဆက္ ကစားရမယ့္ အခ်ိန္ေတြကိုပဲ ပစ္မွတ္ထားပါတယ္” ဆိုၿပီး ေကာ္တင္ညိဳ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ေကာ္တင္ညိဳဟာ ဘာစီလိုနာအသင္း ကစားသမားျဖစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵကို အျမဲ ရိုးသားစြာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေျပာင္းအေရႊ႕ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္းကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္ အျမဲေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြ ကိုထိန္းသိမ္းေပးခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္းက သူေတြကိုလည္း ခံစားခ်က္ေတြကို နားလည္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။” လို႔ မီဒီယာေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Nike က လီဗာပူးလ္အသင္းမွာ ရွိေနစဥ္မွာပဲ ဘာစီလိုနာအသင္း၀တ္စံုကို ေကာ္တင္ညိဳ နာမည္နဲ႔ ေၾကျငာခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းရာမွာေတာ့ “ ဒါက အတိတ္က ျဖစ္ရပ္ေတြပါ ၊ အခုကၽြန္ေတာ္ အသင္းကိုေရာက္ရွိေနၿပီ။ ထပ္တလဲလဲ ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အိမ္မက္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္းကို ေက်းဇူးတင္တဲ့စကားပါ” ဆိုၿပီး တံုျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အသင္းေဖာ္ေဟာင္း လူ၀စ္ဆြာရက္ဇ္နဲ႔ ျပန္လည္လက္တြဲရမွာျဖစ္ၿပီး ေကာ္တင္ညိဳ နဲ႔ ဆြာရက္ဇ္တို႔ၾကား အဆက္အသြယ္အျမဲရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ေကာ္တင္ညိဳက “ ဆြာရက္ဇ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပရီးမီးယားလိဂ္ ဖလားကို ရယူႏုိင္ဖို႔ အနီးစပ္ဆံုး အေျခအေနတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာစီလိုနာ ၿမိဳ႕အေၾကာင္း နဲ႔ ကလပ္အသင္း အေၾကာင္းကို အျမဲ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အသင္းထံလာေရာက္ဖို႕ကိုလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။”

Welcome to your new home, @Phil_Coutinho!

🔵🔴 #CoutinhoDay pic.twitter.com/fylm4JGdsW

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2018