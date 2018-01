ေႏြရာသီ ကာလဟာ ဆြန္ေဟာင္မင္ စပါးအသင္းနဲ႔ အေကာင္းဆံုး လမ္းခြဲခ်ိန္ ျဖစ္လာမလား

လက္ရွိပရီးမီယားလိဂ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး တုိက္စစ္ကစားသမားေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆြန္ေဟာင္မင္ဟာ ေမြးရပ္ေျမ ေတာင္ကိုရီးယား ကိုတစ္ေက်ာ့ ျပန္ေတာ့မလားဆိုတာ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းေနပါတယ္္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းနဲ႔ စပါးအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ဆြန္ေဟာင္မင္ ဂိုးသြင္းယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ဧည့္သည္ ပရိသတ္ေတြကို တိတ္တိတ္ေနရန္ အမူအရာလုပ္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။ ဒီအျပဳအမူဟာ တစ္ခါတစ္ေလ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္တဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာတက္တဲ့ စိတ္ခံစားခ်က္ တစ္ခုပါ။

ကစားခဲ့ၿပီးတဲ့ ပြဲစဥ္ ၉ ပြဲမွာ ၆ ဂိုးထိသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဂိုးဖန္တီးမႈ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ ျခင္းေတာ့မရွိခဲ့တဲ့ ဆြန္ေဟာင္မင္ဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းေဖာ္ေတြရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးခံလူသားတစ္ဦးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေျခစြမ္းေတြ ဆြန္ေဟာင္မင္ ျပသထားႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ စံႏႈန္းျမင့္ ကစားသမား တစ္ဦးအျဖစ္ေတာ့ သတ္မွတ္ျခင္း မခံေသးပါဘူး။

Son Heung-min has been directly involved in 12 goals in his last 9 home games for Spurs in all competitions (7 goals, 5 assists)#TOTWHU pic.twitter.com/hqZs1dEtnJ — Premier League (@premierleague) January 5, 2018

လီဗာပူးလ္အသင္း ကြင္းလယ္ကစား ေကာ္တင္ညိဳကို ဘာစီလိုနာအသင္းထံ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ စပါးအသင္းအေနနဲ႔ တိုက္စစ္မွဴး ဟယ္ရီကိန္းကို ရီးရဲလ္အသင္းကို ေရာင္းခ်မွာလည္း အသင္းမွာပဲ ဆက္ရွိေနေစမွာလားဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာပါ။

ဟယ္ရီကိန္းဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဥေရာပရဲ႕ သြင္းဂိုး အမ်ားဆံုးတိုက္စစ္မွဴးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ရပ္တန္႔လိုု႔မရတဲ့ သြင္းဂိုးေတြ သြင္းယူေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကိန္းအေနနဲ႔ ဒီႏွစ္မွာလည္း ဆက္လက္ေျခစြမ္း ျပသၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံအသင္းနဲ႔ စပါးအသင္းတြက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူေပး ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကိန္းကေတာ့ စပါးအသင္းမွာသာေပ်ာ္ရႊင္ေနတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အသင္းနဲ႔ ပရိသတ္ ၆၁၀၀၀ တန္ကြင္းသစ္ႀကီးကို ေျပာင္းေရႊ႕ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားေနတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဟယ္ရီကိန္းဟာ အသင္းရဲ႕ ပထမဦးစားေပးတိုက္စစ္မွဴးပါ။

ဒါေပမယ့္ ကိန္း ဒဏ္ရာျပႆနာေတြ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္မွာ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားက ေတာ့ စပါးအသင္းရဲ႕ ဒုတိယဦးစားေပးတိုက္စစ္ ကစားသမား ဆြန္ေဟာင္မင္ပါ။ ဟယ္ရီကိန္း ဒဏ္ရာကေန ျပန္လည္သက္သာလာခဲ့ခ်ိန္မွာလည္း အသင္းနဲ႔ ဆက္လက္ ပြဲထြက္ခြင့္ရရွိေနခဲ့တဲ့ ဆြန္ေဟာင္မင္ဟာ အသင္းရဲ႕ မရွိမျဖစ္ ကစားသမား တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ အသင္းရဲ႕ ပြဲထြက္ ကစားသမား တစ္ဦးေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။

အသင္းတိုက္စစ္ ကစားသမားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို သိတဲ့ နည္းျပ ပြန္ခ်က္တီႏိုက အသင္းရဲ႕ ပြဲထြက္လူစာရင္းကို အလွည့္က်ပံုစံနဲ႔ အသံုးျပဳေနခဲ့တာက ကမာၻ႕ဖလားၿပိဳင္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္မွာ ကစားသမား ေတြအတြက္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား ပရိသတ္ေတြ ကေတာ့ ဆြန္ေဟာင္မင္အတြက္ ကို စဥ္းစားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။

It’s OFFICIAL! 🇰🇷😎☝️@SpursOfficial & @theKFA star Son Heung-min has been named the Best Footballer in Asia 2017‼️https://t.co/7MHV1puHHn — FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) January 5, 2018

တကယ္လို႔သာ အသင္းမွာ ဟယ္ရီကိန္း ဆက္ရွိေနမယ္ဆုိရင္ ဆြန္ေဟာင္မင္ သူ႔ရဲ႕ ပြဲထြက္ခြင့္ အနာဂါတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ စပါးအသင္းအ တြက္ ေျခစြမ္းျပကစားေပးေနခဲ့ေပမယ့္ အခ်ိန္ကာလေတြက ဆြန္ရဲ႕ဘက္မွာ ရွိမေနခဲ့ပါဘူး။ အသင္းနဲ႔ အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္ ၄ ႏွစ္ ဆက္ေပးရင္လည္း ဆြန္႔အတြက္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးတာသာ အဖတ္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

သူ႔အေနနဲ႔ ေမြးရပ္ေျမ ေတာင္ကိုရီးယားကို ျပန္ၿပီး စစ္မႈထမ္းရမယ့္ အေရးလည္း ရွိေနေသးပါတယ္။ စစ္မႈထမ္းကာလဟာ ၂၁ လၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီး ယားအသင္းပရိသတ္ေတြကေတာ့ အသင္းနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ၂၀၁၈ အာရွဖလား ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စဲြဲေအာင္စြမ္းေဆာင္ၿပီးမွ စစ္မႈထမ္းကာလကို ျဖတ္သန္းဖို႔ အလိုရွိေနပါတယ္။

ဆံပင္တိုတို ညွပ္ခဲ့တဲ့ ဆြန္ေဟာင္မင္အေနနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ စစ္စခန္းေတြထဲက တစ္ခုကို သြားေရာက္ဖို႔ နီးစပ္ေနၿပီဆိုတာကို တစ္နည္း အားျဖင့္ ေဖာ္ျပေနသလိုရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာ စင္ျမင့္မွာ ေတာက္ပေနတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆြန္ေဟာင္မင္အေနနဲ႔ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူေတြ ျဖတ္သန္းသလို ရိုးရွင္းတဲ့ လမ္းကိုလိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုအရ ျဖစ္သန္းမွာကေတာ့ အားလံုးအတြက္ မွ်တမႈ မရွိပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ အခုအခ်ိန္မွာ အသင္းေျပာင္းေရႊ႕မယ္ဆိုရင္လည္း အေကာင္းဆံုး အေျခအေနကို ပိုင္ဆုိင္ေနတဲ့ ဆြန္ေဟာင္မင္ ဘာလို႔ အသင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မျပဳတာလည္းဆိုတာကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါ။

ဒီအခ်ိန္က သူ႔အတြက္ အဓိက ကစားသမားဆိုတဲ့ အရာကလိုအပ္ေနပါတယ္။သူ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းျပသကစားေနေပမယ့္ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းႀကီးေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔အတြက္ ပထမပြဲထြက္ခြင့္ေနရာက မေသခ်ာပါဘူး။ တကယ္လို႔သာ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ အဓိက ကစားသမားေနရာကေန ပြဲထြက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အသင္းကေန ထြက္ခြာဖို႔ကိုသာ စဥ္းစား သင့္ပါတယ္။

A familiar sight!

Spurs would be reluctant to sell but his value will decrease as the deadline to his tour of duty approaches. With his performances and current standing in the game, which may well increase after the Champions League and the World Cup this summer, he would have plenty of options in England as well as overseas. There would be plenty of big clubs looking to sign Son Heung-min.

စပါးအသင္္းေနနဲ႔လည္း သူ႔ကိုေရာင္းခ်ဖို႔ စိတ္ကူးမရွိေပမယ့္ စစ္မႈထမ္းဖို႔ အမိန္႕ က်လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေစ်းႏႈန္းက က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိသူ ျပသေနတဲ့ ေျခစြမ္းေတြနဲ႔ ကြင္းအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြေၾကာင့္ ဥေရာပ ခ်န္ပီယံလိဂ္ နဲ႔ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕တန္ေၾကး ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဂၤလန္ကလပ္အသင္းေတြအျပင္ အျခားဥေရာပ ကလပ္အသင္းႀကီးေတြကလည္း သူ႔ကိုေခၚယူဖို႔ မ်က္စိက်လာက် မွာပါ။

ဆြန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဥေရာပခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းႀကီး တစ္သင္းမွာ ကစားခြင့္ရရွဖို႔အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးပါ။ စပါးအသင္းကေန တိုက္စစ္မွဴး ဟယ္ရီကိန္း ထြက္ခြာေကာင္း ထြက္ခြာသြားႏိုင္ ေပမယ့္ ဆြန္ေဟာင္မင္အေနနဲ႔လည္း လက္ရွိအခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕အနာဂါတ္အတြက္ စဥ္းစားသင့္ပါၿပီ။