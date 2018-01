အိမ္မက္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီလို႔ ေကာ္တင္ညိဳေျပာၾကား

ဘာစီလိုနာအသင္းကို လီဗာပူးလ္အသင္းကေန ေပါင္ ၁၄၂ သန္းနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ တဲ့ေကာ္တင္ညိဳဟာ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ပထမဆံုး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ စကား ကေတာ့ အိမ္မက္ေတြ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ၅ ႏွစ္ခြဲစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုသြားမွာျဖစ္ၿပီး တနလၤာေန႔မွာ မိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႔ ဘာစီလိုနာ အသင္းတို႔ အေျပာင္းအေရႊအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ေကာ္တင္ညိဳ ဘာစီလိုနာအသင္းထံ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး လီဗန္ေတးအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္ကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။

🗣 “He’s an important name in world football.” @LuisSuarez9 , Ernesto Valverede and @paulinhop8 react to @Phil_Coutinho ‘s arrival… 🔵🔴 #CoutinhoDay pic.twitter.com/rsesAvq1cd

ဒါ့အျပင္ လီဗန္ေတးအသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ ေကာ္တင္ညိဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ နည္းျပ ဗယ္လ္ဗာဒီအေနနဲ႔ မၾကာခင္ အသင္းနဲ႔ ပြဲထြက္လာမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေကာ္တင္ညိဳကို ဆြာရက္ဇ္ ၊ မက္ဆီတို႔နဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး တိုက္စစ္ပိုင္းမွာ အသံုးျပဳမလား အသင္းရဲ႕ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ ၀ါရင့္ကြင္းလယ္လူျဖစ္တဲ့ အင္နီေယစတာရဲ႕ ေနရာမွာ ကြင္းလယ္တိုက္စစ္ေနရာမွာ အသံုးျပဳမလားဆို တာကို အားလံုးစိတ္၀င္စားေနက်ပါတယ္။

👋 Barça fans – @Phil_Coutinho has something to say! 👋

Find out more about #CoutinhoDay: https://t.co/344oHdw9AB pic.twitter.com/yEORWXMllE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2018