အသင္းရဲ႕အမွားမ်ားအေပၚ စိတ္ပ်က္စြာေျပာၾကားလိုုက္တဲ့ အာဆင္၀င္းဂါး

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ အာဆင္၀င္းဂါးက ေနာ့တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္ အသင္းကိုု ရံႈးနိမ့္ျပီး အက္ဖ္ေအ ဖလားျပိဳင္ပြဲ ကေနထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ ပြဲစဥ္ရဲ႕ အမွားေတြအေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ျပစ္တင္ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ေနာ့တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္အသင္းဟာ အာဆင္နယ္အသင္းကိုု အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရာ (၄)ဂိုုး (၂)ဂိုုးနဲ႕ အနိုုင္ယူျပီး အက္ဖ္ေအဖလားရဲ႕ စတုတၳအဆင့္ကိုု ပထမဆံုုးအၾကိမ္အျဖစ္ တက္လွမ္းႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပုုိင္းမိနစ္(၂၀)မွာ အဲရစ္လီခ်ာ့ဂ်္ ရဲ႕ သြင္းဂိုုးနဲ႕ ဦးေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့ေပမယ့္ (၃)မိနစ္အၾကာမွာပဲ မာတီဆက္ကာက ေခ်ပဂိုုးျပန္လည္သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုုင္းျပီးခါနီး ပြဲခ်ိန္(၄၄)မိနစ္ မွာ အဲရစ္လီခ်ာ့ဂ်္က ဒုုတိယဂိုုးထပ္မံသြင္းယူႏုုိင္ခဲ့ျပီး ပထမပိုုင္းကိုု (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ ဦးေဆာင္ နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းက လႊမ္းမိုုးကစားႏိုုင္ဖိုု႕ ရုုန္းကန္ေနရခ်ိန္မွာပဲ ဘန္ဘရီတင္က ပင္နယ္တီ မွတစ္ဆင့္ ေနာ့တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္အသင္းအတြက္ တတိယဂိုုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒန္နီ၀ဲလ္ဘက္က ေနာက္ထပ္ေခ်ပဂိုုးသြင္းယူႏုုိင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ပြဲကစားခ်ိန္ (၈၅)မိနစ္မွာ ေနာ့တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္အသင္းက ဒုုတိယေျမာက္ ပင္နယ္တီမွတစ္ဆင့္ စတုတၳ ဂိုုးသြင္းယူ ႏိုုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲျပီးဆံုုးခ်ိန္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းက (၄)ဂိုုး (၂)ဂုုိုုးန႕ဲ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

Quality shift from the lads, what a game and great result 😁fans were top draw 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/5k3ogBUQlE

ေနာ့တင္ဟမ္ေဖာရက္စ္အသင္းဟာ အဂၤလန္ခ်န္ပီယံရွစ္မွာရလဒ္ေတြဆိုုးရြားေနတာေၾကာင့္ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကမွ နည္းျပ မာ့ခ္၀ါဘာတန္ ကိုု ထုုတ္ပယ္ခဲ့ျပီး အာဆင္၀င္းဂါးရဲ႕ အာဆင္နယ္ အသင္းအေနနဲ႕ နည္းျပလက္မဲ့ျဖစ္ေနတဲ့ အသင္းကိုု ရံႈးနိ္မ့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္၀င္းဂါးကေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ ပြဲမစခင္ကတည္းက သတိၾကီးၾကီးနဲ႕ ကစားရမယ့္ ပြဲဆိုု တာကိုု ကၽြန္ေတာ္သိေနခဲ့တယ္။ ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ကစားျပီဆိုုရင္ အမွားေတြမလုုပ္မိဖိုု႕က သိပ္ကိုု အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီေန႕ပြဲစဥ္မွာဆိုုရင္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အမွားေတြပဲထပ္ခါခါလုုပ္ေနမိခဲ့တယ္။ ဒါကတကယ့္ကိုု စိတ္ပ်က္စရာပါ။ တစ္ၾကိမ္ ၊ ႏွစ္ၾကိမ္ ၊ သုုံးၾကိမ္ မ်ားလာျပီဆိုုရင္ေတာ့ အႏိုုင္ရဖိုု႕ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ ေရွ႕တန္း ၊ အလယ္တန္း ၊ ေနာက္တန္း ေနရာအားလံုုးမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ေတြ အေကာင္းဆံုုးမလုုပ္ႏိုုင္ခဲ့ပါဘူး။ သူတိုု႕ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ထက္ ပိုုေကာင္းျပီး အခြင့္အေရးေတြ ပိုုဖန္တီးႏိုုင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာႏိုုင္တာကေတာ့ ဒါပါပဲ။ သူတိုု႕မွာ အေကာင္းဆံုုးစြမ္းေဆာင္ႏိုုင္ခဲ့ျပီး သူတိုု႕တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ေျခစြမ္းကလည္း အမွားေထာက္ျပစရာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုုးေျပာရရင္ေတာ့ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့စြမ္းရည္ ၊ အလ်င္အျမန္ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္မႈ ၊ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ဘက္ကိုု ေတာက္ေလွ်ာက္ ျခိမ္းေျခာက္ကစားႏိုုင္မႈေတြေၾကာင့္ ေနာ္တင္ဟမ္ ေဖာရက္စ္အသင္းရဲ႕ ထုုိက္တန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ congratulation ပါ ။ ” လိုု႕ ဆိုုပါ တယ္။

What a night!! What a win against Arsenal ,Atmosphere was amazing! Thank you everyone 🙏🏼 #nffc pic.twitter.com/ModI1tYgCS

— Matty Cash (@mattycash622) January 7, 2018