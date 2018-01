ဗက္ဆဲကိုဘီ အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့တဲ့ တီရာသြန္ ဘြန္မာသန္

ေျမာင္ေတာင္ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ကစားသမား တီရာသြန္ ဘြန္မာသန္ အေနနဲ႔ ေဂ်လိဂ္ကလပ္ ဗက္ဆဲလ္ကိုဘီအသင္းကို အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အနီးစပ္ဆံုး အေျခအေနမွာ ရွိေနခဲ့ၿပီလို႔ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။

တီရာသြန္အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ကလပ္အသင္းကို တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး တနလၤာေန႔မွာ အေျပာင္းအေရႊ႕ကို အၿပီးသတ္ေၾကျငာ သြားမယ္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။

Having kept a really keen eye on him since the 2012 @affsuzukicup, here's why I think @MuangthongUtd star & reported @vissel_kobe target Theerathon deserves to play in the @J_League_En 🤞🤞🤞https://t.co/D3PjLAPOF4 — Gabe Tan (@gabetan13) December 27, 2017

တီရာသြန္ကို ယခင္က ဂ်ပန္ လိဂ္၁ ကလပ္အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ ဆီရီဇို အိုဆာကာ အသင္းက ေခၚယူရန္ စိတ္၀င္စားေနတယ္လို႔ အေစာပိုင္း က သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗက္ဆဲလ္ကိုဘီအသင္းက ၾကားျဖတ္ေခၚယူခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး တိုယိုတာ မဲေခါင္ကလပ္ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲ အၿပီးမွာ အသင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားမယ္လို႔ ဗက္ဆဲကိုဘီအသင္းက အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

Muangthong United's Theerathon Bunmathan confirmed to me today that he will join Vissel Kobe for the 2018 J.League season! Then promptly signed autographs, took selfies with every fan that was waiting for us to finish talking! True star! pic.twitter.com/K6tGrH3mgV — JSoccer Magazine (@JSoccerMagazine) January 6, 2018

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ဘူရီယန္အသင္းနဲ႔ ပံုမွန္ပြဲထြက္ခြင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ တီရာသြန္ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ဘယ္ေနာက္ခံလူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ၂၀၁၆ ႏွစ္၀က္မွာ ဘူရီယန္အသင္းကေန ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ေျမာင္ေတာင္အသင္းထံ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္းလိဂ္ ၁ ခ်န္ပီယံ ၅ ႀကိမ္ ၊ ထုိင္း FA ဖလား ၄ ႀကိမ္ ၊ လိဂ္ဖလား ၆ ႀကိမ္ရယူ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းလက္ေရြးစင္အသင္းနဲ႔အတူ 2016 Suzuki Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Theerathon Bunmathan on his way to Vissel Kobe on a 1 year loan deal from Muangthong. Brings the total number of Thai players in the J League to 3 🇯🇵https://t.co/G0xySvJS3i — Thai League Football (@thai_league) January 7, 2018

ထိုင္းလက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕ အဓိကကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့့ ခ်ာနာတစ္ ဆြန္ခရာဆင္ နဲ႔ တီရာဆိုင္း ဒန္ဒါ တို႔ေနာက္ တတိယေျမာက္ အာရွရဲ႕ ထိပ္သီး ေဂ်လိဂ္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ တတိယေျမာက္ ကစားသမား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗက္ဆဲ ကိုဘီအသင္းဟာ တစ္ခ်ိန္က ဥေရာပရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ တိုက္စစ္မွဴးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ပိုေဒါစကီးကိုလည္း အသင္းထံေခၚယူထားခဲ့ပါတယ္။

ခ်န္နာတစ္အေနနဲ႔ ကြန္ဆာဒို ဆပ္ပိုရိုအသင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တီရာဆိုင္းဒန္ဒါကေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ဆန္ဖရန္႔ ဟီရိုရီွးမားအသင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ေနာက္ထပ္ ထိုင္းလက္ေရြးစင္အသင္းတြက္ ေတာက္ပလာမယ့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ဂ်က္ကစ္ ၀က္ခ်္ပီရြန္ နဲ႔ ခ်ာကို၀က္ ဗီရာခ်က္ တို႔ကိုလည္း ဂ်ပန္ကလပ္အသင္းေတြျဖစ္တဲ့ အက္ဖ္စီ တိုက်ိဳ နဲ႔ ဆီရီဇို အိုဆာကာ အသင္းတို႔က ေခၚယူရန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။