အသင္းရဲ႕ ႏိုင္ပြဲေၾကာင့္ စိတ္သက္သာရာရခဲ့ေၾကာင္း ပါဂ်ဴးေျပာၾကား

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကို စတင္ကိုင္တြယ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ စိတ္သက္သာရာ ရခဲ့တယ္လို႔ နည္းျပအလန္ပါဂ်ဴးက ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

အသင္းတြက္ ပထမဂိုးကုိ ရြန္ဒြန္က သြင္းယူခဲ့ၿပီး ဒုတိယဂိုးကိုေတာ့ ေဂ်းရိုဒရီဂြတ္ က သြင္းယူေပးခဲ့ၿပီး ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလန္ပါဂ်ဴး အသင္းကို စတင္ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ ၉ ပြဲအတြင္းမွာ ပထမဆံုးႏိုင္ပြဲ ရရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ အလန္ပါဂ်ဴး ၀မ္းသာေနခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အဲဗာတန္ ၊ လီဗာပူးလ္ နဲ႔ အာဆင္နယ္အသင္းတို႔ကိုလည္း သေရရလဒ္ရယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

🎥 "We need that stadium rocking."

AP is already looking ahead to @OfficialBHAFC.

Full interview ➡️ https://t.co/9dhcIFoOiW#WBA pic.twitter.com/LHWgUSJ0ub

— West Bromwich Albion (@WBA) January 6, 2018