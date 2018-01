၀ဲလ္ေကာ့ကို ေခၚယူဖို႔ မ်က္စိက်ေနတဲ့ ပယ္လီဂရီႏို

ေဆာက္သမ္တန္အသင္းနည္းျပ ပယ္လီဂရီႏိုက အသင္းရဲ႕ ကစားသမားေဟာင္း ျဖစ္တဲ့ ၀ဲလ္ေကာ့ကို ျပန္လည္ေခၚယူဖို႔ စိတ္၀င္စားေနတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေဆာက္သမ္တန္အသင္းအေနနဲ႔ လီဗာပူးလ္အသင္းကို အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံ ကစားသမား ဗန္ဒိုက္ကို ေရာင္းခ်ရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ ၇၅ သန္း ရရွိထားခဲ့တာေၾကာင့္ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ပိုင္းကို အားျဖည့္ဖို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့တာ ျဖစ္္ပါတယ္။

စေနေန႔ ဖူလ္ဟမ္အသင္းနဲ႔ ကစားခဲ့တဲ့ FA ဖလားပြဲစဥ္မွာ ႏိုင္ပြဲျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီး ၉ ပြဲဆက္ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးမႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေဆာက္သမ္တန္အသင္းရဲ႕ လူစာရင္းကို ပိုမိုေတာင့္တင္းေအာင္ အသင္းနည္းျပ ပြန္ခ်က္တီႏိုျပင္ဆင္လိုေန တာျဖစ္ပါတယ္။

Mauricio Pellegrino believes #SaintsFC can use the 1-0 win at #FFC in the #EmiratesFACup as a base to improve: pic.twitter.com/4y7bKMwc0I

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 6, 2018