ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့တဲ့ ေမာ္ရင္ညိဳ နဲ႔ ကြန္တီတို႔ရဲ႕ စကားစစ္ထိုးပြဲ

ခ်ဲလ္ဆီးနည္းျပ ကြန္တီ နဲ႔ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ နည္းျပ ေမာ္ရင္ညိဳတို႔ ၾကားက စကားစစ္ထိုးပြဲက ပိုမို ျပင္းထန္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ၿပီး ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ ေျပာစကားေတြကို ကြန္တီက စေနေန႔မွာ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့ ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳက ကြန္တီ ဂ်ဴဗင္တပ္ အသင္းမွာ နည္းျပျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က လုပ္ပြဲကစားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို အေစာပိုင္းမွာ ေထာက္ျပေျပာ ဆိုမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကြန္တီကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ကြန္တီအေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ဴဗင္တပ္အသင္းကို နည္းျပျပဳလုပ္စဥ္က လုပ္ပြဲ ကစားခဲ့တာေၾကာင့္ ၄ လပြဲပယ္ခံခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေနာ၀ွစ္အသင္းနဲ႔ ဂိုးမရွိ သေရက်ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာေတာ့ ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို အံ့အား သင့္ဖြယ္ ကြန္တီ တံု႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ကြန္တီအေနနဲ႔ ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္မႈေတြမွာ သည္းခံႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ အခုလို ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖြယ္ ရွိေနပါတယ္။ ေမာ္ရင္ညိဳအေနနဲ႔ ယခင္ကလည္း လက္စတာ စီးတီးနည္းျပ ေရနီယာရီကို ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြန္တီက ျပန္လည္ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

ကြန္တီက သူ႔ရဲ႕လုပ္ပြဲကစားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို ေထာက္ျပခဲ့တဲ့ ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ ေျပာစကားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “ စကားတစ္ခြန္းကို မေျပာခင္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕စကားက တစ္ဖက္လူကို ဘယ္ေလာက္ထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိမယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားၿပီးွမွ ေျပာဆိုသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာဆိုခဲ့တာေတြက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အေတြ႔အၾကံဳ မရင့္က်က္ေသးတဲ့ လူငယ္တစ္ေယာက္ဆိုတာကို ျပသခဲ့တာပါ။ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္ရင္ညိဳ ေသခ်ာသိခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အတိတ္ေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အတိတ္မွာေကာ လက္ရွိအခ်ိန္နဲ႔ အနာဂါတ္မွာပါ သူက ခ်ာတိတ္တစ္ဦးသာသာပဲ ရွိပါတယ္။ ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ အေၾကာင္းကိုအာလံုးသိတဲ့တိုင္းပါပဲ ၊ သူရဲ႕ အျပဳအမူေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနဆဲပါ။ ဒီလိုေျပာတာဟာ အဆင့္အတန္း မရွိတဲ့လုပ္ရပ္ေတြ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ထပ္ေျပာရရင္ စကားတစ္ခြန္းကို မေျပာခင္မွာ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳး ဆက္ေတြကို စဥ္းစားၿပီးမွ ေျပာဆိုသင့္ပါတယ္။” ဆိုၿပီး တံု႔ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Conte on Mourinho comments: "You have to know the truth. It's true I was banned for four months for failure to report. Then I asked for a real trial & they cleared me. Before you make this type of comment you must pay great attention, because you show yourself a little man" #cfc — Liam Twomey (@liam_twomey) January 6, 2018

ေမာ္ရင္ညိဳဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔မွာ ကြန္တီရဲ႕ ယခင္ကလုပ္ပြဲကစားမႈေတြ ေၾကာင့္ ပြဲပယ္ခံရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို ေမ့ေပ်ာက္ေနခဲ့ၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္တူးဆြ သလိုဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေမာ္ရင္ညိဳက ကြန္တီဟာ ကြင္းေဘးမွာ လူရႊင္ေတာ္ တစ္ဦးလိုပဲ တည္ၿငိ္မ္မႈ မရွိဘူးဆိုၿပီးလည္း မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုေျပာၾကားခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကြန္တီက “ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ သူေျပာဆိုခဲ့တာေတြက ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူဟာ ခ်ာတိတ္တစ္ဦး အေတြးအေခၚပဲ ရွိတဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အဆင့္မရွိတဲ့သူတစ္ဦးဆိုတာကို ေဖာ္ျပခဲ့ တာပါ။ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးၾကားေျပာဆိုစရာေတြ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ဒီေျပာဆိုမယ့္ အရာက တစ္ဖက္လူကို ဘယ္ေလာက္ထိ ထိခိုက္ေစမယ္ဆိုတာကို အရင္စဥ္းစား သင့္ပါတယ္။

သူကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အတိက္က ျဖစ္ရပ္ေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး အသက္အရြယ္ရလာတဲ့ အခ်ိိန္မွာ ဒီလိုလုပ္ရက္ ေတြက တကယ့္ကို အႏၱရယ္ရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူသတိႀကီး ႀကီးထားခဲ့သင့္ေပမယ့္ သူေျပာဆိုေနက် ပံုစံအတိုင္းပဲ သူေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။” ဆိုၿပီး ေမာ္ရင္ညိဳကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္ရင္ညိဳအေနနဲ႔ လက္စတာ စီးတီးအသင္းကို ေရနီယာရီ ကိုင္တြယ္စဥ္က လည္း အျပင္းအထန္ေ၀ဖန္ခဲ့ဖူးၿပီး ေရနီယာရီ နည္းျပရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕အကၤ်ီမွာ ေရနီယာရီရဲ႕ နာမည္ေရးထိုးၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြန္တီက ျပန္လည္ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

“ သူေနရနီယာရီကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ျပန္မွတ္မိေနပါေသးတယ္။ သူေရနီယာရီ အဂၤလန္မွာရွိစဥ္ကလည္း ေ၀ဖန္တိုက္ ခိုက္ခဲ့ၿပီး နည္းျပရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခံရခ်ိန္မွာ သူရဲ႕ အကၤ်ီမွာ ေနနီယာရီနာမည္ကို ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။”

ေမာ္ရင္ညိဳအေနနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို ကိုင္တြယ္ခဲ့စဥ္က ေရနီယာရီကုိ မဂၤလာ မနက္ခင္းပါ ၊ မဂၤလာေနလည္ခင္းပါ လို႔ ႏႈတ္ဆက္ဖို႔ပါ ေရနီယာရီအတြက္ ခက္ခဲ့ေနၿပီလို႔ ေမာရင္ညိဳက ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလက ေရနီယာရီ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရခ်ိန္ သူ႔ရဲ႕ ဆြယ္တာမွာ RC လို႔ေရးၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

လူေတြအတြက္ သူအေကာင္းဆံုး စဥ္းစားလား မစဥ္းစားလားဆိုတာကို မသိပါဘူး။ သူအေနနဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မွ်မွ်တတေတြးၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ သူ႔အတြက္ ေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ၿပီးသူ႔ရဲ႕ အဆင့္အတန္းကို တိုးတက္လာ ေစမွာပါ။” ဆိုၿပီး ကြန္တီက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတို႔ လာမယ့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီပြဲစဥ္အတြက္ ကြန္တီက အသင္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ေမာ္ရင္ညိဳ အေနနဲ႔လည္း ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထား တယ္ဆိုတာကို မသိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ပရိသတ္အမ်ားစုကလည္း ေမာ္ရင္ညိဳရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေထာက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။

In the past month, Jose Mourinho has had a pop at Guardiola (with no response), Jurgen Klopp (for spending £75million on Van Dijk) and Antonio Conte for no apparent reason. The man is becoming so boring, tedious and bitter. Most importantly, incredibly bitter. — Shane Burns (@ShaneBurns_) January 5, 2018

Mourinho suggesting that Conte has been banned for match fixing (when he hasn’t) is a disgracefully low blow isn’t it? (Even for him) #CFC — CFC FANTV (@CFCFANTVYT) January 5, 2018

Mourinho is really disrepectful about Conte and he's gone too far, he's lost it all honestly. — ConteTweets (@ConteTweetss) January 5, 2018

Mourinho living in Conte's head rent free lol — Amin (@TotoEsquee) January 6, 2018

Antonio Conte is gonna be looking like this again when José Mourinho is finished with him.. 😂 pic.twitter.com/LvxVcmhACS — Adam McKola (@AdamMcKola) January 6, 2018

Looking forward to the next Manchester United v Chelsea match. José Mourinho v Antonio Conte on the touchline. Going to be immense. — Liam Canning (@LiamPaulCanning) January 6, 2018

No word yet on whether Conte vs Mourinho will be on Sky Box Office 🥊 — Liam Twomey (@liam_twomey) January 6, 2018