ပထမဆံုး လာလီဂါပြဲစဥ္မွာ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ဒီေယဂို ေကာ္စတာ

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကေန အက္သက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ တိုက္စစ္မွဴး ဒီေယဂို ေကာ္စတာဟာ အသင္းတြက္ ပထမဆံုးပြဲထြက္ခဲ့တဲ့ လာလီဂါ ပြဲစဥ္မွာပဲ အနီကဒ္ျပသ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

ပထမပြဲကစားခ်ိန္ ၆၂ မိနစ္မွာ ပထမတစ္၀ါ ျပသျခင္းခံထားခဲ့ရတဲ့ ေကာ္စတာ ဟာ ဂိုးသြင္းအၿပီး ေအာင္ပြဲခံရာမွာ ပရိသတ္ေတြထဲ သြားေရာက္ေအာင္ပြဲခံခဲ့ တာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္၀ါ ျပသျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ႏွစ္၀ါတစ္နီနဲ႔ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Diego Costa's red card just the second time he's been dismissed in a league match during his career. pic.twitter.com/6JGxTP04Xf

Diego Costa scoring and getting sent off on his home debut is the most Diego Costa thing ever.

