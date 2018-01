ဒီေဂ်ာင္ကို အၿပီးသတ္ေခၚယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ မိန္႔ဇ္

ယခုႏွစ္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါၿပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ပြဲေတြရရွိဖို႔ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ မိန္႔ဇ္ အသင္းအေနနဲ႔ နယ္သာလန္ လက္ေရြးစင္ ကြင္းလယ္ကစားသမား ဒီေဂ်ာင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး အလြတ္နဲ႔ ေခၚယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မန္စီးတီး ၊ ေအစီမီလန္ ၊ အယ္လ္ေအဂလက္စီ နဲ႔ ဂါလာတာစာေရးတို႔မွာလည္း ကစားသမား ဘ၀ကကို ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီေဂ်ာင္အတြက္ မိန္႔ဇ္ အသင္းဟာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ကစားမယ့္ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ကလပ္အသင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္က ဒီေဂ်ာင္အေနနဲ႔ ဟမ္းဘတ္အသင္းမွာလည္း ၃ ရာသီၾကာ ကစားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဂါလာတာစာေရးအသင္းကို နည္းျပသစ္ အစ္ေဂၚ တူေဒါ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ဒီေဂ်ာင္အေနနဲ႔ စာခ်ဳပ္ျဖတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဘြန္ဒက္စ္လီဂါကလပ္ မိန္႔ဇ္အသင္းထံ ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Deal ✍️ Nigel #deJong has signed a contract with the #Zerofivers until the end of the season. The dutch midfielder joins #Mainz05 from @Galatasaray. pic.twitter.com/SImZRPgzW5

