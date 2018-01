ေျမာင္ေတာင္အသင္း ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ တိုယိုတာမဲေခါင္ ကလပ္ခ်န္ပီယံရွစ္

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တိုယိုတာမဲေခါင္ ကလပ္ခ်န္ပီယံရွစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ထိုင္းကလပ္ ေျမာင္ေတာင္အသင္းက ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ ဒုတိယအေက်ာ့မွာ ဗီယက္နမ္ ကလပ္ ဆန္နာခါဟိုအာ အသင္းကို ၄ ဂိုးျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာလည္း ေျမာင္ေတာင္အသင္း ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ၇ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအေက်ာ့အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ရဲ႕ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ဆန္နာခါဟိုအာ အသင္းက ပြဲကို ဦးေဆာင္ကစားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ကလပ္အသင္းတြက္ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ေျခစြမ္းျပသေနခဲ့တဲ့ ယူဆြပ္ တိုေရး အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲမွာ သြင္းဂိုး ၇ ဂိုးရယူထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ဂိုးရရွိမယ့္ အခြင့္အေရး ကိုေတာ့အသံုးမခ်ႏိုင္ခဲ့ပါဘူူး။ ဒီအခြင့္အေရးကိုေတာ့ အသင္းေဖာ္ ျဖစ္တဲ့ လမ္တီပန္ကို ေျမာင္ေတာင္ေနာက္ခံလူ က ဂိုးဧရိယထဲ လွဲခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ ပင္နယ္တီ ရရွိခဲ့ျခငး္ျဖစ္ၿပီး တိုေရးကန္သြင္းရာမွာေတာ့ ေျမာင္ေတာင္ဂိုးသမား အာ၀င္ ကာကြယ္သြားႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္းမွာေတာင့္ အိမ္ရွင္ေျမာင္ေတာင္အသင္းက ပြဲကိုျပန္လည္စိုးမိုးခဲ့ၿပီး ၅၃ မိနစ္မွာ အဖြင့္ဂိုးစတင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ဆာရတ္ ယူးယန္ရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ေဘာေပးပို႔မႈ ကေန အသင္းေဖာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဆန္းတို႔စ္ နဲ႔ လီဟုိတို႔ ေခါင္းတိုက္ သြင္းယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ ေခ်ာ္ထြက္ခဲ့ၿပီး က်လာခဲ့တဲ့ေဘာလံုးကို အဒီဆတ္ ခရိုင္ဆြန္ သြင္းယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၃ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ေျမာင္ေတာင္အသင္းကပဲ ေနာက္ထပ္ ဦးေဆာင္ဂိုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ တီရာဆိုင္း ဒန္ဒါ ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန သိုဆာ၀တ္ လင္၀က္နာဆန္သီယန္ က ဂိုးေပါက္ေအာက္ေျခေထာင့္ကို ကန္သြင္းၿပီး ဒုတိယ ဂိုးရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ ၇၈ မိနစ္မွာေတာ့ ေျမာင္ေတာင္ကြင္းလယ္လူ ဟီဘတီရဲ႕ အကြက္ျမင္ျမင္ေပးပို႔မႈကေန တိုက္စစ္မွဴး တီရာဆိုင္း ဒန္ဒါ အသင္းတြက္ ေနာက္ထပ္ဦးေဆာင္ဂိုးတစ္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး ေဂ်လိဂ္သို႔ မေျပာင္းေရႊ႕ခင္ ပရိသတ္ ေတြအတြက္ ႏႈတ္ဆက္သြင္းဂိုး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

