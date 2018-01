စတုုတ္စီးတီးအသင္းနည္းျပအျဖစ္မွ ထုုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတဲ့ မာ့ခ္ဟုုခ်္

အက္ဖ္ေအဖလားတတိယအဆင့္ျပိဳင္ပြဲမွာ စတုုတ္စီးတီးအသင္းဟာ ကြန္ဗင္ထရီစီးတီး အသင္း ကိုု ရံႈးနိမ့္ကာ ထြက္ခြာခဲ့ရျပီးေနာက္ စတုုတ္စီးတီးအသင္းနည္းျပ မာ့ခ္ဟုုခ်္ဟာ လည္း ရာထူးမွထုုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

စတုုတ္စီးတီးအသင္းဟာ ေနာက္ဆံုုးယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္(၇)ပြဲမွာ (၅) ပြဲ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျပီး အမွွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္ (၁၈)ေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့ျပီးေနာက္ မာ့ခ္ဟုုခ်္အေနနဲ႕ ယခုုလိုု ရာထူးမွထုုတ္ပယ္ခံခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

CLUB STATEMENT: Stoke City can confirm that the contract of manager Mark Hughes has been terminated with immediate effect.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/pSaThNUO2H

