ဘာကေလကို ေခၚယူခဲ့တဲ့ ခ်ဲလ္ဆီး

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းဟာ အဲဗာတန္ ကြင္းလယ္လူ ဘာကေလကို ေပါင္ ၁၅ သန္းေပး ေခ်ခဲ့ၿပီး ၅ ႏွစ္ခြဲစာခ်ဳပ္နဲ႔ အၿပီးသတ္ေခၚယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဗာတန္အသင္းမွာ ကစားခဲ့စဥ္က ရွက္ဖီး ၀န္းနက္စ္ေဒး ၊ ေဘာလ္တန္ စတဲ့ အသင္းေတြထံကို အငွားခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့ ဘာကေလဟာ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ အၿပီးသတ္ ေဆးစစ္မႈကို ေသာၾကာေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘာကေလအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လတည္းက ဒဏ္ရာကိုခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဲဗာတန္အသင္းရဲ႕ ပြဲစဥ္ေတြကို ၇ လာၾကာ ေ၀းကြာေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အနာဂါတ္အတြက္ အသင္းတစ္သင္းကို ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။ အသင္းနဲ႔ ပြဲထြက္ရမယ့္ အခ်ိန္ေတြအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ ခ်ဲလ္ဆီး အသင္းနဲ႔ အတူ လန္းလန္းဆန္းဆန္း ျပန္လည္ကစားႏိုင္မွာပါ။ သူတို႔ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုေခၚယူခဲ့တာကို မယံုၾကည္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ေမ့ပစ္ၿပီး ကစားတဲ့ပြဲေတြမွာ ဂိုးေတြပိုမိုသြင္းယူႏိုင္ၿပီး ေျခစြမ္းပိုင္း တိုးတက္လာ ေအာင္ျပင္ဆင္သြားမွာပါ” ဆိုၿပီး ဘာကေလက အသင္းရဲ႕ ၀ဘ္ဆိုက္မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

A post shared by Chelsea FC! 🏆 (@chelseafc) on Jan 5, 2018 at 10:26am PST

အဲဗာတန္အသင္းမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စီနီယာ ကစားသမား ဘ၀ကိုစတင္ခဲ့တဲ့ ဘာကေလဟာ အသင္းတြက္ ပြဲေပါင္း ၁၅၀ ကစားေပးခဲ့ၿပီး သြင္းဂီုး ၂၁ ဂိုး သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ယခုႏွစ္ ရာသီမွာေတာ့ ဘာကေလ တံေကာက္ေၾကာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ရုန္းကန္ခဲ့ ရၿပီး အသင္းနဲ႔ ပြဲထြက္ကစားႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

ခ်ဲလ္ဆီးနည္းျပ ကြန္တီက ဘာကေလရဲ႕ ဒဏ္ရာအကင္းမေသေသးဘူးလို႔ ယံုၾကည္ေနၿပီး အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို သူ႔အေၾကာင္း ကို ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာကေလဟာ ငယ္ရြယ္ၿပီး အသင္းတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားႏိုင္တဲ့ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္လာမွာပါ။ အသင္းအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အသင္းမွာ သူ႔ကို ေခၚယူဖို႔ အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

.@RBarkley20: ‘To be given a fresh start at a new club like Chelsea, it's unbelievable for me.' #WelcomeBarkley pic.twitter.com/6piWqWkPMS

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 5, 2018