ေဘာလံုးသမား ဘ၀ေနာက္ကြယ္က ဘ၀ေနထိုင္မႈ ပံုစံမ်ား

Fox Sports Asia ရုပ္သံလိုင္းကေန တစ္ခ်ိန္က ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ၿပီး အနားယူသြား ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ေဘာလံုးသမားေတြရဲ႕ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

ေဘာလံုးေလာကမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနတဲ့ေဘာလံုးသမား ေတြရဲ႕ ကစားသမား ဘ၀ဟာ ဂိုးသမားေတြလြဲလို တိုေတာင္းတဲ့ ကာလတစ္ခု ကိုသာျဖတ္သန္းၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိကစားေနၾကတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ေတြထဲမွာလည္း ရိုနယ္ဒိုနဲ႔ မက္ဆီတို႔ ဟာလည္း အသက္အရြယ္ပိုင္းအရ အက်ပိုင္းကို ေရာက္ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ေဘာလံုးကြင္းျမက္ခင္းျပင္ေတြကေန အနားယူသြားခဲ့ ၿပီျဖစ္တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ တစ္ခ်ိဳ႕သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ကို ဘယ္လိုမ်ိဳးေရွ႕ဆက္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။

ေဂ်ာ့၀ိခ်္ (လိုက္ေဘးရီးယား) (တိုက္စစ္မွဴး)

ကစားသမားဘ၀မွာတည္က UNICEF ရဲ႕ သံတမာန္တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့တဲ့ ေဂ်ာ့၀ိခ်္ဟာ ကစားသမား ဘ၀ကေနအနားယူခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး ဘက္ကို ေျပာင္းလဲ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းနဲ႔ ေအစီမီလန္အသင္းတို႔မွာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ေဂ်ာ့၀ိခ်္အေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဆီးနိတ္ အမတ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လိုက္ေဘးရီးယား ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေရႊေဘာလံုး ဆုရွင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဂ်ာ့၀ိခ်္ဟာ ၿပီးခဲ့ဲတဲ့ႏွစ္က လိုက္ေဘးရီးယား သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး လက္ရွိႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လီလီသူရမ္ (ျပင္သစ္) (ဗဟိုခံစစ္၊ ညာေတာင္ပံခံစစ္)

ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို ၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ကေတာ့ ျပင္သစ္ လက္ေရြးစင္အသင္းတြက္ ပြဲအမ်ားဆံုးကစားခဲ့တဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ လီလီသူရမ္ပါ။ သူရမ္အေနနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈေတြကို အဓိက တိုက္ဖ်က္တဲ့ ေနရာမွာပါ၀င္ေနခဲ့ပါတယ္။

သူရမ္ဟာ ဂ်ဴဗင္တပ္အသင္းနဲ႔ ဘာစီလိုနာအသင္းတို႔မွာ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ အီတလီအသင္းနဲ႔ ျပင္သစ္အသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ဖလား ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္ေျခယာမဲ့ ၈၀ ကိုေခၚယူျပသခဲ့ ပါတယ္။

ႏိုင္ငံအသင္းနဲ႔အတူ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ဥေရာပဖလားရယူထားႏုိင္ခဲ့တဲ့ သူရမ္ဟာ ကြမ္ဘရန္ေလ ျပတိုက္မွာ “Human Zoos; The Invitation of the Savage” ျပပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။





လူး၀စ္ဖီဂို (ေပၚတူဂီ) (ေတာင္ပံ ၊ ကြင္းလယ္တိုက္စစ္)

ကစားသမား ဘ၀ကေနအနာမယူခင္ အင္တာမီလန္အသင္းနဲ႔ အတူ ဥေရာပခ်န္ပီယံလိဂ္ ရယူႏိုင္ဖို႔ နီးစပ္တဲ့ အခြင့္အေရးကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ ဖီဂိုဟာ ကစားသမား ဆုတံဆိပ္မ်ားစြာကို ရယူႏိုင္ခဲ့ဲ့သူတစ္ဦးပါ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကမာၻ႕ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ုဳပ္ ဖီဖာရဲ႕ ဥကၠဌ ရာထူးအတြက္ ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္္ခဲ့ဖူးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အာဏာ ကိုမလိုခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ ပါတယ္။

စပိန္လာလီဂါနဲ႔ အီတလီီစီးရီးေအ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူထားႏိုင္ခဲ့ တဲ့ ဖီဂိုဟာ Network90 အမည္နဲ႔ ကို္ယ္ပိုင္ network တစ္ခုကို ေဘာလံုးေလာက မွာ တည္ေထာင္ထားခဲ့ပါတယ္။

ရိနယ္ဒို (ဘရာဇီးလ္) (တိုက္စစ္မွဴး)

ဘရာဇီးလ္ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ တိုက္စစ္မွဴး ရိုနယ္ဒိုဟာ ကုသသမဂၢရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေတြမွာ သံတမန္အျဖစ္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တည္းက ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘရာဇီးလ္ရဲ႕ ဒုတိယဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုး ကစားသမားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ကမၻာ႔ဖလားရဲ႕ သံတမန္တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး A1 Team Brazil နဲ႔ Fort Lauderdale အမည္နဲ႔ ေဘာလံုးအသင္း ၂ သင္းတည္ေထာင္ ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဘာစီလိုနာအသင္းနဲ႔ ရီးရဲလ္အသင္းရဲ႕ ကစားသမားေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ရိုနယ္ဒိုဟာ အားကစား ေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ 9INE အမည္နဲ႔ ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ထားခဲ့ၿပီး MMA ဖိုက္တာ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အန္ဒါဆန္ ေဆးလ္ဗားရဲ႕ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ဟီဒီတိုရွိ နာကာတာ (ဂ်ပန္) (ကြင္းလယ္တိုက္စစ္)

အာရွရဲ႕နာမည္ေက်ာ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ နာကာတာဟာ ရိုးမား ၊ ပါးမား နဲ႔ ေဘာ္လ္တန္ အသင္းေတြမွာ ကစားခဲ့ၿပီး အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္္နဲ႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ကစားသမားဘ၀က အနားယူခဲ့ပါတယ္။

အာရွေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုကစားသမားဆုကို ၂ ႀကိမ္ရယူထားႏိုင္ ခဲ့တဲ့ နာကာတာဟာ “ေမာ္ဒန္ေဘာလံုးေလာကက ကစားသမားေတြဟာ ပိုက္ဆံ အတြက္ကစားေနၾကၿပီး သူတို႔ဟာ ပရိသတ္ေတြကို ဆာေကးအရက္ေလာက္ ေတာင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ယခင္ကဆို ေဘာလံုးအသင္းတစ္သင္းဟာ မိသားစုႀကီးတစ္ခုနဲ႔ ဆင္တူေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အဲ့ဒီအရာေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး” ဆိုၿပီးေျပာၾကားခဲ့ဖူးသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

နာကာတာအေနနဲ႔ ဆာေကးအရက္ ေရာင္း၀ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၿပီး Sakenomy app ကို ဖန္တီးထားသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Monocle ဖက္ရွင္ မဂၢဇင္းရဲ႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ပီယာလို (အီတလီ) (ကြင္းလယ္ခံစစ္)

နာမည္ေျပာင္ “Maestro” လို႔ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ပီယာလို ေဘာလံုးေလာက ကေန အနားယူေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ တစ္ကမာၻ႕လံုးက အားကစား ပရိသတ္ေတြရဲ႕ မ်က္ရည္ကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေအစီမီလန္ ၊ ဂ်ဴဗင္တပ္နဲ႔ နယူးေယာ့ခ္ စီးတီးအသင္းတို႔မွာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကြင္းလယ္ဖန္တီးရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ပီယာလိုဟာ မိသားစု စီးပြားေရးျဖစ္တဲ့ Elg Steel လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ေမြးရပ္ေျမ အီတလီႏိုင္ငံက စပ်စ္ျခံေတြ ကုိ တစ္ေက်ာ့ျပန္သြားေရာက္ကာ လုပ္ငန္းေတြကို ဦးစီးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ ၀ိုင္လုပ္ငန္းကိုလည္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ပီယာလိုဟာ သရုပ္ေဆာင္ ေကာင္းသူတစ္ ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ သူရဲ႕လက္ရွိထုတ္လႊင့္ေနတဲ့ ရုပ္သံစီးရီးျဖစ္တဲ့ Pirlo is not Impressed” မွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

မက္သီအူ ဖလာမီနီ (ျပင္သစ္) (ကြင္းလယ္ခံစစ္)

နည္းလမ္းက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ ဖလာမီနီဟာ ကစားသမားဘ၀ကေန အနားမယူ ရေသးဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။ အာဆင္နယ္ ၊ ေအစီမီလန္ အသင္းတို႔မွာ ကစားခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန္မွာ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းနဲ႔ လမ္းခြဲၿပီး ဖလာမီနီ အသင္းလက္မဲ ျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။

ဒါေပမယ့္ ဖလာမီနီအတြက္ကေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ဘာမွထူးျခားတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး GBBiochemicals နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီထြင္သူ တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ လီဗူလီနစ္ အက္စစ္ကို ဖန္တီးခဲ့ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ပလက္စတစ္ ၊ ေလာင္စာ နဲ႔ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာလည္း NME People of The Year ဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေဘာလံုး အသင္းတစ္သင္းကို ၀ယ္ယူႏိုင္တဲ့အထိ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆြန္ဂ်ီဟိုင္း (တရုတ္) (ဗဟိုေနာက္ခံလူ)

၂၁၀၆ ခုႏွစ္မွာ ကစားသမား ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ဆြန္ဂ်ီဟိုင္းကေတာ့ နည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုကို တည္ေထာင္ထားခဲ့ပါတယ္။

ဒါလီယန္ ရိႈက္ ၊ မန္စီးတီးနဲ႔ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းေတြမွာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဆြန္ဂ်ီဟိုင္းကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဘဂ်င္း ဟိုင္ကြီ နည္းပညာ ကုမၸဏီရဲ႕ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အားကစားနဲ႔ မီဒီယာပိုင္းေတြရဲ႕ နည္းပညာ ကို အထိကထား လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ဴလီးယက္စ္ အက္ဟာဟို၀ါ (ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား) (ေတာင္ပံ တိုက္စစ္မွဴး)

ေနာက္ကၽြန္းထိုး ေအာင္ပြဲခံတက္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးကို အာလံုးအမွတ္ရက် မွာပါ ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ရွက္တာဒိုးနက္ အသင္းတြက္ ကစားသမားေကာင္း မျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ အေရးပါတဲ့သူတစ္ဦးပါ။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားရဲ႕ ဂိုးသြင္းစက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အက္ဟာဟို၀ါ အေနနဲ႔ စီးပြားေရးုလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ျဖတ္သန္းေနခဲ့ၿပီး ဘီနင္ၿမိဳ႕မွာ စူပါမားကတ္ေတြ တည္ေထာင္ ထားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အက္ဟာဟို၀ါဟာ အသက္ ၃၂ ႏွစ္ျပည့္အမွတ္တရအေနနဲ႔ ဒပ္ပါ ဖက္ရွင္ အတြက္ အမွတ္တရပံုရိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။

ဂယ္ရီနယ္လ္ဗီး ႏွင့္ ရိုင္ယန္ဂစ္( အဂၤလန္) (ေနာက္တန္း- ေတာင္ပံတိုက္စစ္)

အသင္းမွာလည္း အေကာင္းဆံုး အသင္းေဖာ္ေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂယ္ရီနယ္လ္ဗီးနဲ႔ ရိုင္ယန္ဂစ္တို႔ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာလည္း လက္တြဲေဖာ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ ၂ ဦးပူးေပါင္းၿပီး GG Hospitality အမည္နဲ႔ ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ထားခဲ့ၿပီး ေဘာလံုးအသင္း တစ္သင္းရဲ႕ အျပင္အဆင္နဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္ေတြ ဟုိတယ္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ သူတို႔ ၂ ဦးပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကုမၸဏီကေန Café Football နဲ႔ Hotel Football အမည္ေတြနဲ႔ ေကာ္ဖီဆိုင္ေတြ ဟိုတယ္ေတြကို လန္ဒန္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူမွာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အသင္းေဖာ္ေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ေပါလ္စခိုး ၊ နစ္ကီဘတ္ နဲ႔ ဖီးလ္နဗီးတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာ့ဖို႔ဒ္စီးတီးအသင္းကို ၀ယ္ယူထားခဲ့ပါတယ္။

ခရစၥတီယာႏို ရိုနယ္ဒို (ေပၚတူဂီ) (ေတာင္ပံ၊ တိုက္စစ္)

ခရစၥတီယာႏို ရိုနယ္ဒို အနားယူမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ ဘာေတြလုပ္မယ္ဆိုတာကို ေျပာဖို႔ကေစာပါေသးတယ္။ လက္ရွိတည္ေထာင္ထားခဲ့တဲ့ CR7 လုပ္ငန္းေတြကို ပဲဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားမလား ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာၾကားခဲ့သလို႔ပဲ ရုပ္ရွင္ေလာကထဲကို ၀င္ေရာက္မလားဆိုတာ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ သူ႔အတြက္ ဘာေတြျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာကို မေျပာႏိုင္ေသးေပမယ့္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေရေမႊးလုပ္ငန္းနဲ႔ CR& အမွတ္တံဆိပ္ ေတြကလည္း ရိုနယ္ဒိုရဲ႕ အနာဂါတ္ပစ္မွတ္ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။