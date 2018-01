အာရွတစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုး ကစားသမား ဆြန္ေဟာင္မင္

စပါးအသင္းနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတိုက္စစ္မွဴး ဆြန္ေဟာင္မင္ဟာ တိုင္တန္ စေပါ့က ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ အာရွအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆြန္ေဟာင္မင္ဟာ ဒီဆ်ုိကို ၅ ႏွစ္အတြင္း ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ေတာင္ကိုရီးယားသားေတြရဲ႕ ေဘာလံုးအဆင့္အတန္းကို ျပသႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမာၻ႕ အေကာင္းဆံုး လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ မွာ ကစားေနခဲ့တဲ့ ဆြန္ေဟာင္မင္ဟာ ဥေရာပခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြမွာလည္း စပါးအသင္းတြက္ ေျခစြမ္းျပသခဲ့ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ရာသီဟာ ဆြန္ေဟာင္မင္ အေနနဲ႔ ေျခစြမ္းအျပသႏိုင္ဆံုး ရာသီတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအသင္းျဖစ္တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားအသင္းကိုလည္း ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ႕ဖလား ၀င္ခြင့္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးထားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ရာသီမွာလည္း စပါးအသင္းကို အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသင္းတြက္ၿပိဳင္ပြဲစံုမွာ သြင္းဂိုး ၂၁ ဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

စပါးအသင္းကုိ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ ပထမရာသီမွာပဲ ဂ်ာမနီကို ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမယ္ဆိုၿပီး ပရိသတ္ေတြ ထင္ေၾကးေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဆြန္ေဟာင္မင္ ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး ေျခစြမ္းလည္း က်ဆင္းခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလအေရာက္မွာေတာ့ ဆြန္ေဟာင္မင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေ၀ဖန္သံေတြ တိတ္သြားခဲ့ၿပီး ပရီးမီးယားလိဂ္ နဲ႔ ဥေရာပၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဆြန္ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဆြန္ဟာ တစ္ခါတစ္ေလမွာ တုိက္စစ္ပိုင္း ကစားတာ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနၿပီး လြယ္ကူတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း လြဲေခ်ာ္တက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ပင္ကို အရည္အေသြးျမင့္ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အသင္းတြက္ ေနာက္ခ်န္တိုက္စစ္ မွဴးေနရာမွာ အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္းျပသကစားႏိုင္တဲ့ ကစားသမား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရည္အေသြးျမင့္ဂိုးေတြ သြင္းယူႏိုင္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးဆိုတာကို ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ နဲ႔ ပြဲစဥ္မွာသြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးနဲ႔ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးေတြက သက္ေသအျဖစ္ ျပသေနပါတယ္။

၀က္စ္ဟမ္း အသင္းနဲ႔ပြဲစဥ္မွာ စပါးအသင္း ဂိုးရရွိဖို႔ ရုန္းကန္ေနရခ်ိန္မွာ အသင္းတြက္ ဂိုးဧရိယာထိပ္ကေန ဆြန္ေဟာင္မင္ အျပင္းကန္သြင္းၿပီး ေျခပဂိုး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအရည္အခ်င္းေတြကပဲ စပါးအသင္းကုိ ပရီးမီးယားလိဂ္ မွာ ထိပ္ဆံုးအသင္းေတြထဲ ပါ၀င္ေစခဲ့သလို ဥေရာပခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စုအဆင့္ပြဲ စဥ္ေတြမွာလည္း ရီးရဲလ္ ၊ ေဒါ့မြန္စတဲ့ အသင္းေတြကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဆြန္ေဟာင္မင္ဟာ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး အာရွကစား သမား တစ္ဦးပါ။ သူဟာ အေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆိုတာကို သံသယ ျဖစ္စရာ မရွိဘူးလို႔ ဆိုလိုခ်င္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္းမွာ ျပသခဲ့တဲ့ ေျခစြမ္းပိုင္း အရေတာ့သူက အေကာင္းဆံုး ကစားသမားတစ္ဦးပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဟာ အေကာင္းဆံုး ကစားသမားအျဖစ္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားကေတာ့ ဆီးရီးယား တိုက္စစ္မွဴး အိုမာခါဘင္ပါ။ သူဟာ အာရွရဲ႕ အေကာင္းဆံုး တုိက္စစ္မွဴးေတြ ထဲကတစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ေျခစြမ္းပိုင္းကိုလည္း ပရိသတ္ေတြသိရွိၿပီးသားပါ။ ဆီးရီးယား အသင္းကို ကမာၻ႕ဖဘား ၀င္ခြင့္ရရွိဖို႔ လက္တစ္ကမ္းအလိုထိ ပို႔ေဆာင္ေပး ႏိုင္ခဲ့သလို ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ Al Hilal အသင္းကိုလည္း အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ဗိုလ္လုပြဲဆီ တက္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻ႔ဖလား ေျခစစ္ပြဲစဥ္ေတြမွာ ဆီးရီးယားအသင္း အုပ္စု တတိယေနရာရရွိခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလ်ာက္မွာ အိုမာခါဘင္ သြင္းဂိုး ၁၇ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ် အသင္းနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး တင္ကာေဟးလ္ရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ရဲ႕ ပထမအေက်ာ့မွာလည္း အသင္းတြက္ ၁ ဂိုးသြင္းယူေပးႏိုင္ ခဲ့ၿပီး ၁ ဂိုးစီသေရရလဒ္ ရယူႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒုတိယအေက်ာ့မွာက Urawa Red Diamonds အသင္းက တစ္လံုးတည္းေသာ ဂိုးနဲ႔ Al Hilal အသင္းကို ေနာက္ေကာက္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသင္းနဲ႔ ကလပ္အသင္းတြက္ အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေနရာေတြသာ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခါဘင္အတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆုစာရင္းမွာလည္း ဒုတိယေနရာနဲ႔သာ ေက်နပ္ခဲ့ရ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူစြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ အရာေတြကေတာ့ တကယ့္ကိုဂုဏ္ယူ စရာေကာင္းတဲ့ အရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

