Video Assistant Referee နည္းပညာ အသံုးျပဳမယ့္္ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရိြဳင္းေဟာ့ဆန္ ေျပာၾကား

ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းနည္းျပ ရိြဳင္းေဟာ့ဆန္အေနနဲ႔ Video Assistant Referee နည္းပညာ ပရီးမီးယားလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ စတင္အသံုးျပဳမယ့္ ကိစၥဟာ ျပႆနာမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လာမယ့္ တနလၤာေန႔မွာ ယွဥ္ၿပဳိင္ကစားမယ့္ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ အသင္းနဲ႔ ဘရိုက္တန္ အသင္းတို႔ပြဲစဥ္မွာ Video Assistant Referee (VAR) နည္းပညာ ကိုအသံုးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ေဘာလံုး ေလာကမွာ ပထမဆံုး VAR နည္ပညာ အသံုးျပဳမယ့္ ပြဲစဥ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ နည္းျပ ရြိဳင္းေဟာ့ဆန္က ဒီနည္းပညာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ တိုက္ႀကီးမ်ား ဖလားပြဲစဥ္ ေတြကို ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိဖို႔အတြက္ သံသယ ရွိေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္ VAR နည္းပညာအသံုးျပဳခဲ့တဲ့ တိုက္ႀကီးမ်ားဖလား ၿပိဳင္ပြဲကို ရုပ္သံကေန ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္။ ဒီအသံုးျပဳတဲ့ကိစၥဟာ တကယ္ကို ဖရိုဖရဲႏိုင္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ၾကည့္ရႈခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳအရ ေျပာရရင္ ဒီ VAR နည္းပညာ အသံုးျပဳတာဟာ အလုပ္ျဖစ္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီးအေနနဲ႔ စက္ပစၥည္း တစ္ခုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ ေတြခ်မွတ္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ Goal Line နည္းပညာ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ခ်ိန္က အားလံုးဒီနည္းပညာကို အလိုမရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ နည္းပညာတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂါတ္ ေဘာလံုးေလာကအတြက္ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္က အေရးမပါဘူး လို႔ေတာ့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားတဲ့ပြဲေတြမွာ ပရိသတ္ေတြက ပြဲရဲ႕ အရွိန္ကိုက်ဆင္းသြားေစမယ့္ ျဖစ္ရပ္ေတြကို အလိုမရွိပါဘူး။ အသင္း ကစား သမားပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ၿပိဳင္ဘက္ကစားသမား ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြင္းအတြင္းမွာ ေဆးကုသတာ ၾကာလာၿပီဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြစိတ္ပ်က္လာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းေတြ မ်ားစြာအတြက္ အေျဖလိုလာပါတယ္။ အားလံုးအတူတကြ အံ၀င္မယ့္ကိစၥ ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလည္း တကယ္လို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့ ကိစၥေတြ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့ ဒိုင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္တန္႔ ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္္။” ဆိုၿပီး ရိြဳင္းေဟာ့ဆန္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

