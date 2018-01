ဆြန္ေဟာင္မင္ရဲ႕ သြင္းဂိုးေၾကာင့္ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့ ၀က္စ္ဟမ္း

၀က္ဟမ္းအသင္းနဲ႔ စပါးအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ အေ၀းကန္ခ်က္ တစ္ဂိုးစီနဲ႔ တစ္ဖက္ ၁ ဂိုစီသေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

စပါး ၁ – ၁ ၀က္စ္ဟမ္း

စပါးအသင္း ဒီပဲြစဥ္မွာ တစ္ခ်ိန္လံုး ဖိအားေပး တုိက္စစ္ဆင္ ကစားခဲ့ေပမယ့္ အံ့အားသင့္စရာ ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိခဲ့တာက ၀က္ဟမ္းအသင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပတ္ဒရို အိုဘီရန္ ကသြင္းယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၁၄ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ဆြန္ေဟာင္မင္က အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးကို သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

🗣️ Sonny: "Honestly, if you score a fantastic goal it's not important. I'm really upset to not get three points tonight and I think everyone is upset because we deserved more than this." pic.twitter.com/baJ3X82ZDu

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 4, 2018