အာဖရိက တစ္ႏွစ္တာအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆု ရရွိခဲ့တဲ့ ဆာလက္

လီဗာပူးလ္ တိုက္စစ္ကစားသမား ဆာလက္ဟာ ကလပ္အသင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြ ရယူႏိုင္ခဲ့သလို ႏိုင္ငံအသင္းတြက္လည္း အာဖရိက တစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆံုး ကစားသမား ဆုကိုရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆာလက္ဟာ လီဗာပူးလ္အသင္းတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ပြဲေပါင္း ၂၉ ပြဲကစားခဲ့ၿပီး ၂၃ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံလက္ေရြးစင္အသင္းျဖစ္တဲ့ အီဂ်စ္ အသင္းကိုလည္း ကမာၻ႕ဖလား ၀င္ခြင့္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးထားႏိုင္တဲ့ ကစားသမား ျဖစ္ပါတယ္။

ဆာလက္ဟာ ဒီဆုကို အသင္းေဖာ္ျဖစ္တဲ့ မာေနး နဲ႔ ေဒါ့မြန္တိုက္စစ္မွဴး အူဘာမီယန္းတို႕ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ရယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္ႏိုင္ငံအသင္းကို ၂၈ ႏွစ္ၾကာ ေ၀းကြာေနခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ဖလား ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခြင့္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာစရာစကားေတြ ဆြံ႕အေနခဲ့ ပါတယ္။ ကလပ္အသင္းေတြျဖစ္တဲ့ ရိုးမားအသင္းနဲ႔ လီဗာပူးလ္အသင္းတို႔မွာ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ေတြျဖတ္သန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး အခုဒီဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ကစားသမားဘ၀မွာ အေရးပါတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။” ဆိုၿပီး ဆာလက္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

🙌 Congratulations, Mo! 🙌@22mosalah has been named CAF African Player of the Year for 2017. 👏🔥 pic.twitter.com/j1i0DOUuH2

— Liverpool FC (@LFC) January 4, 2018