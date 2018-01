အသင္းမွထြက္ခြာမယ္ဆိုုတဲ့သတင္းမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေမာ္ရင္ဟိုုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုုက သူ႕အေနနဲ႕ အသင္းမွ ထြက္ခြာဖိုု႕ စိတ္ကူးမရွိဘဲ လက္ရွိ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုုန္ဆံုုးတဲ့အထိ အသင္းမွာ ဆက္ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ေမာ္ရင္ဟိုုဟာ မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းကိုု စတင္တာ၀န္ယူတဲ့ႏွစ္မွာတင္ EFL Cup နဲ႕ ယူရိုုပါလိဂ္ဖလား တိုု႕ကိုုရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သူလညး္ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုုႏွစ္ေဘာလံုုးရာသီမွာလည္း ေမာ္ရင္ဟိုုအေနနဲ႕ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုုဖလား ရရွိ ေအာင္ ရည္မွန္းထားခဲ့ေပမယ့္လည္း လက္ရွိ (၂၂)ပြဲ ကစားျပီးခ်ိန္မွာ အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ ဆံုုးမွ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းထက္ (၁၅)မွတ္ေလ်ာ့ နဲ႕ ဒုုတိယေနရာမွာရပ္တည္ေနပါ တယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့လအနည္းငယ္က ပီအက္စ္ဂ်ီ အသင္းကိုု ကိုုင္တြယ္မယ္ဆိုုတဲ့ ေကာလဟာလ သတင္း ေတြထြက္ေပၚခဲ့ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္အတြင္းကပဲ ေမာ္ရင္ဟိုုဟာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမကုုန္ဆံုုးခင္ မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းကေန ထြက္ခြာမယ္ဆိုုတဲ့ သတင္းတခ်ိဳ႕လည္း ထြက္ေပၚခဲ့ပါ တယ္။

ဒါနဲ႕ပတ္သက္ျပီးေမာ္ရင္ဟိုုက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ – “ တကယ္လိုု႕ လာမယ့္ရာသီ က်ေတာ္အသင္းမွာဆက္ရွိမွာလားဆိုုတဲ့ ေမးခြန္းကိုုေမးမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဆက္ရွိမယ္ပဲ ေျဖရမွာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္စကေျပာခဲ့သလိုုေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု အသင္းက ထြက္ေစခ်င္လား။ ထြက္ေပးမယ္။ ဘာလိုု႕လဲဆိုုေတာ့ အသင္းကထြက္ဖုုိ႕ကိုု အရမ္းၾကီး အာရံုု မထားလိုု႕ပါ။ ကၽြန္ေတာ္အာရံုုထားတာက အသင္းအတြက္ လုုပ္ေပးျပီး တိုုးတက္ဖုုိ႕ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ အသင္းမွာဆက္ရွိေနခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းက်န္ေသးတယ္ေလ။ ခုုမွ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းရဲ႕တစ္၀က္ပဲရွိပါ ေသးတယ္။ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ေနာက္ဆံုုးအခ်ိန္ေရာက္ေသးတာလည္းမဟုုတ္ဘူး။ အသင္းပိုုင္ ရွင္ေတြဘက္က ကၽြန္ေတာ့္အလုုပ္ကိုု သေဘာက်တဲ့အထိ အသင္းမွာ ဆက္ရွိေနမွာပါ။ အသင္းအေပၚမူတည္ျပီး စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုုးခ်င္ပါေသးတယ္။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

"My desire is to stay until the owners and the board are happy with my work," Jose says. "My intention is to improve and to bring the club to where it belongs." #MUFC pic.twitter.com/lV7s2uDF1c

— Manchester United (@ManUtd) January 4, 2018