ဘက္ဆစ္တပ္အသင္းကစားသမား တိုုဆန္ကိုု အဲဗာတန္ေခၚယူ

အဲဗာတန္အသင္းဟာ ဘက္ဆစ္တပ္ အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ဆင့္တိုုဆန္ကိုုေခၚယူခဲ့ျပီး ေသာၾကာေန႕မွာ လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမယ့္ အက္ဖ္ေအဖလားပြဲစဥ္မွာ ျမင္ေတြ႕ရဖြယ္လည္းရွိေနပါတယ္။

တိုုဆန္ကိုုေခၚယူဖိုု႕ အဲဗာတန္အသင္းနဲ႕ ဘက္ဆစ္တပ္အသင္းတိုု႕ၾကား ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ (၂၇)သန္းနဲ႕ သေဘာတူညီမႈရခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အသက္(၂၆)ႏွစ္အရြယ္ တူရကီကစားသမား တိုုဆန္ဟာ ဖရန္႕ဖတ္အသင္းမွာလည္း ကစားခဲ့ ဘူးျပီး ၂၀၁၆ ခုုနွစ္နဲ႕ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္မွာ ဘက္ဆစ္တပ္ အသင္းနဲ႕ အတူ စူပါလိဂ္ ဖလား (၂)ၾကိမ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

👤 | Sam Allardyce on Cenk Tosun: "We've agreed a deal and are at the stage of personal terms. Hopefully, we might be able to get him registered in time to play in the cup." https://t.co/tzlz6b53PP

— Everton (@Everton) January 4, 2018