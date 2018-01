ဖီရင္ႏုုအသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ဖြယ္ရွိေနတဲ့ ဗန္ပါစီ

အာဆင္နယ္ ၊ မန္ခ်က္စတာယူႏိုုက္တက္အသင္းတုုိ႕ရဲ႕ တိုုက္စစ္မွဴးေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ေရာ္ဘင္ ဗန္ပါစီဟာ သူ လူငယ္ကစားသမားဘ၀က ကစားခဲ့ဘူးတဲ့ ဖီရင္ႏုု အသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ဖိုု႕ နီးစပ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဗန္ပါစီဟာ ၁၉ ၉ ၉ ခုုႏွစ္ ၊ အသက္(၁၇)ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက ဖီရင္ႏုုအသင္းမွာ ကစားခဲ့ တာျဖစ္ျပီး ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းကိုုေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဗန္ပါစီဟာ အာဆင္နယ္ ၊ မန္ခ်က္စတာယူႏုုိက္တက္အသင္းတိုု႕ရဲ႕ ကစားသမားအျဖစ္ ပရီးမီး ယားလိဂ္မွာ (၁၁)ႏွစ္ၾကာကစားခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္မွာ တူရကီကလပ္ ဖီနာဘီဂ်ီအသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဖီနာဘီဂ်ီအသင္းမွာ (၃)ရာသီၾကာ ပါ၀င္ကစားခဲ့ျပီး လက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ အသင္းနဲ႕ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

ဗန္ပါစီဟာ ဖီနာဘီဂ်ီအသငး္မွာ ပထမ(၂)ရာသီအတြင္း သြင္းဂိုုး (၃၆)ဂိုုးထိ သြင္းယူႏိုုင္ခဲ့ေပ မယ့္လည္း ျပီးခဲ့တဲ့လအတြင္းက ဒဏ္ရာျပႆနာေတြနဲ႕ ရုုန္းကန္ခဲ့ရျပီး တစ္ႏိုုင္ငံတည္းသား ဗင္းဆင့္ ဂ်န္ဆန္ ၊ ေရာ္ဘတ္တိုုဆိုုဒါဒိုု တိုု႕ရဲ႕ေနာက္မွာ ပံုုမွန္ေနရာေပ်ာက္ဆံုုးခဲ့ရပါတယ္။

