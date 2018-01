လစ္ဗာမိုး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ေပးခဲ့တဲ့ ၀က္စ္ဘရြန္း

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းနဲ႔ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ၀က္စ္ဟမ္ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ လစ္ဗာမိုးတို႔ အခ်င္းမ်ားခဲ့တဲ့ ကိစၥဟာ သားျဖစ္သူ ကြယ္လြန္ခဲ့ တာေၾကာင့္ လစ္ဗာမိုးရဲ႕ စိတ္ပံုမွန္မဟုတ္ခဲ့တာေၾကာင့္လို႔ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္း ကထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

လစ္ဗာမိုးအေနနဲ႔ ၀က္စ္ဟမ္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ လူစားလဲလွယ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အရံခံနားမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ အခ်င္းမ်ားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀က္စ္ဘရြန္း အသင္းကေတာ့ ကစားသမားဘက္ကေန အျပည့္အ၀ ရပ္တည္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကမွ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ အငယ္ဆံုးသားျဖစ္သူ ဂ်ိတ္ ဂ်ဴနီယာ ကြယ္လြန္မႈေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားၿပီး ယခုလို ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤလန္ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Apparently a fan made a remark about Livermore’s child who passed away and that’s why he went into the crowd, if that’s true I hope @FA and @premierleague fully support him and ban the supporter for life. No place for scum like that in our game. Don’t blame him for reacting.

