အသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမား ၂ ဦး ဒဏ္ရာျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္

ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းနည္းျပ ရိြဳင္းေဟာ့ဆန္က အသင္းရဲ႕ အဓိကကစား သမား ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ စေကာ့ဒန္နဲ႔ ပန္ခ်ီယြန္တို႔ ႏွစ္ဦးဟာ ဒူးအရြတ္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ရာသီကုန္ထိ အနားယူရေတာ့မယ္လို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ မန္စီးတီးနဲ႔ သေရက်ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ ခရစၥတယ္ပဲေလ့အသင္းရဲ႕ အသင္းေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးလံုးဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ နည္းျပရိြဳင္းေဟာ့ဆန္ အေနနဲ႔ အသင္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သြားရမွာပါ။

