ရာထူးက ထုတ္ပယ္ခံရမယ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈ မရွိေၾကာင္း ပယ္လီဂရီႏိုေျပာၾကား

ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္အသင္းကို၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္အၿပီးွမွာ ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ျခင္း ခရႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့တာ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာက္သမ္တန္ နည္းျပ ပယ္လီဂရီႏိုက ေၾကာက္ရြံ႕မႈ မရွိဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ေဆာက္သမ္တန္အသင္းတြက္ ရွိမ္းေလာင္း အဖြင့္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ေပမယ့္ မက္အာသာနဲ႔ မီလူႏိုဗစ္တို႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ေဆာက္သမ္တန္အသင္းက ပြဲအၿပီးမွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Mauricio Pellegrino gives his reaction after #SaintsFC's 2-1 defeat to #CPFC: pic.twitter.com/anFGYyMnRT

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 2, 2018