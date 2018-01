ကစားသမားေတြကိုု ထြက္ခြာခြင့္မျပဳခင္ ကစားသမားသစ္အရင္၀ယ္ယူသင့္ေၾကာင္း ကြန္တီ ေျပာၾကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ကြန္တီက အသင္းအေနနဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ ကစားသမား ေတြကိုု အသင္းေျပာင္းေရႊ႕ ခြင့္မျပဳခင္ ကစားသမားသစ္ေတြအရင္၀ယ္ယူသင့္ ေၾကာင္း အသင္းတာ ၀န္ရွိသူေတြကိုုေျပာ ၾကားလိုုက္ပါတယ္။

အသင္းရဲ႕ေနာက္ခံကစားသမား ေဒးဗစ္လူး၀စ္ဟာ ပံုုမွန္ေနရာတစ္ေနရာမရရွိတာေၾကာင့္ စတန္းဖိုု႕ဒ္ခ်္က ထြက္ခြာဖိုု႕ ျပင္ဆင္ေနေပမယ့္လည္း ကြန္တီကေတာ့ သူ႕ကိုု အသင္းမွာ အရန္ ကစားသမားအေနနဲ႕သာ ပိုုျပီး ထားဖိုု႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။

ကြန္တီအေနနဲ႕ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ကစားသမားသစ္၀ယ္ယူဖိုု႕ ေရာ့စ္ဘာကေလ ၊ ေသာမက္စ္ေလ မာ ၊ အလက္ဆစ္ဇန္ဒရိုုတိုု႕ ကိုု မွန္းထားျပီး အသင္းမွ ကစားသမားေတြကိုုေရာင္းမထုုတ္ခင္ အရင္၀ယ္ယူသင့္ေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

First up, it's transfer talk. Antonio says it's normal to have speculation at the beginning of the window, but that's all it is. He says the club is not trying to sign Giorgio Chiellini.#ARSCHE

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 2, 2018