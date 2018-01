ေလမာ ၊ ေဒးဗစ္လူး၀စ္တိုု႕ကိုု ေခၚယူမွာ မဟုုတ္ေၾကာင္း အာဆင္၀င္းဂါးေျပာၾကား

အာဆင္နယ္အသင္းနည္းျပအာဆင္၀င္းဂါးက အသင္းအေနနဲ႕ ေလမာနဲ႕ ေဒးဗစ္လူး၀စ္တိုု႕ ကုုိ အေျပာင္းအေရႊ႕ေစ်းကြက္အတြင္း ေခၚယူမယ့္ သတင္းေတြကိုု ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ မိုုနာကိုုကစားသမား ေလမာကိုု ေခၚယူဖိုု႕ လြန္ခဲ့တဲ့ (၅)လေလာက္က ကမ္းလွမ္းခဲ့ဘူးျပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ အဂၤလန္မွာေဖာ္ျပေနတဲ့သတင္းေတြမွာေတာ့ အာဆင္ ၀င္းဂါးဟာ ဒီတစ္ၾကိမ္မွာလည္း ေလမာကိုုေခၚယူဖိုု႕ ျပန္လည္ကမ္းလွမ္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အာဆင္နယ္အသင္းအေနနဲ႕ ေဒးဗစ္လူး၀စ္ကိုုလည္းေခၚယူမယ္ဆိုုတဲ့ သတင္းေတြ လညး္ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ေဒးဗစ္လူး၀စ္ဟာ ယခုုရာသီ ကြန္တီရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ခရစ္စတန္ဆန္ရွိေနတာေၾကာင့္ ေနာက္တန္းမွာ ပံုုမွန္ပြဲထြက္ခြင့္တစ္ေနရာ ေပ်ာက္ဆံုုးေန ပါတယ္။

#AFCvCFC kicks off just 73 hours after #WBAvAFC finished

What impact does that have on our preparation? pic.twitter.com/03ECT6xfHq

— Arsenal FC (@Arsenal) January 2, 2018