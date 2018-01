ဟြန္မင္ဆြန္ကိုု ပိုုျပီး အသိအမွတ္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ပိုုခ်က္တီႏိုုေျပာၾကား

ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းနည္းျပ ပိုုခ်က္တီႏိုုက ဟာရီကိန္းရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေနာက္မွာ အသင္းရဲ႕ ေတာင္ကိုုးရီးယားကစားသမား ဟြန္မင္ဆြန္ရဲ႕ အေရးပါမႈကိုု ပရိသတ္ေတြ သတိ မထားမိေၾကာင္းေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ဟြန္မင္ဆြန္ဟာ ပိုုခ်က္တီႏိုုရဲ႕ ပြဲထြက္လူစာရင္းနဲ႕အတူ စပါးစ္အသင္းအတြက္ အဓိကကစား သမားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ျပီး ေျခစြမ္းသာမက ပင္ကိုုယ္အရည္အခ်င္းပါထူးခၽြန္တဲ့ ကစားသမား တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

