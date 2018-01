စပါးအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ရမွတ္ရယူႏိုင္ဖို႔ ဆြန္ဆီး ပစ္မွတ္ထား

နည္းျပသစ္ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ ႏိုင္ပြဲျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဆြမ္ဆီးစီးတီး အေနနဲ႔ စပါးအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ရမွတ္ ရယူႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

ဆြမ္ဆီးအသင္းအေနနဲ႔ လီဗာပူးလ္အသင္းကို ၅ ဂိုးဂိုးမရွိနဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ နည္းျပေဟာင္းကို အသင္းကထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီး ကာဗယ္ေဟာကို နည္းျပသစ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ပြဲစဥ္မွာပဲ ႏိုင္ပြဲျပန္လည္ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

New @SwansOfficial manager has lots of confidence

But does anyone else agree that they can stay in the @premierleague ❓https://t.co/6IuUf9R2k5

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) December 29, 2017