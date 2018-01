ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ နဲ႔ ပြဲစဥ္ကို အႏိုင္ရရွိဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ ေဆာက္သမ္တန္

ေဆာက္သမ္တန္အသင္းအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္္နဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ သေရရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္နဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ႏိုင္ပြဲ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။

ေဆာက္သမ္တန္အသင္းအေနနဲ႔ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ နဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ရလဒ္ေကာင္း ရယူႏိုင္ဖို႔ နီးစပ္ခဲ့ေပမယ့္ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပဲ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုး ခဲ့ရပါတယ္။

နည္းျပ ပယ္လီဂရီႏိုရဲ႕ ေဆာက္သမ္တန္အသင္း ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့တာက ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က အဲဗာတန္အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၈ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

🎥

Get the thoughts of #SaintsFC manager Mauricio Pellegrino ahead of tomorrow's clash with #CPFC: pic.twitter.com/CEsQdCw3Y0

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 1, 2018