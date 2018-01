၃ ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ အက္ရွေလယန္း

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ေနာက္ခံကစားသမား အက္ရွေလယန္းအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဆာက္သမ္တန္အသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ကစားပံုၾကမ္းတမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ ၃ ပြဲပယ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

အက္ရွေလယန္းအေနနဲ႔ ေဆာက္သမ္တန္ ကြင္းလယ္ကစား တာဒစ္ကို ကစားပံု ၾကမ္းတမ္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကြင္းလယ္ဒိုင္လူႀကီး ခရစၥေပၚဆင္က ဒီကိစၥကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ ျခင္းမရွိေပမယ့္ ပြဲကိုျပန္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ရာမွာ ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္မႈ ထင္ရွားခဲ့တာ ေၾကာင့္ အဂၤလန္ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အခုလို ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

